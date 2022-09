Tenisový zázrak na pokračování. Fruhvirtová je už v první stovce

Ale samozřejmě by to bylo neuctivé vůči tenistkám, které jsou na okruhu už pár let a také ony zažívají příjemné skoro žně. Na US Open „veteránky“ Petra Kvitová a Karolína Plíšková došly až do 4. kola, resp. čtvrtfinále a hlavně dvě 26leté stálice Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vyhrály debl.