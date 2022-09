Nejlepší pár světa. Krejčíková se Siniakovou přepisují historii

Česko má na grandslamu opět vítězky. Začíná se z toho stávat téměř pravidlo.

To pravidlo se jmenuje Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková. Ve Flushing Meadows obě Češky prokázaly navíc velkou psychickou odolnost. Málem totiž prohrály. Když však bylo nejhůř, zavelely k fantastickému obratu. To je to, co dnes šlechtí ty nejlepší z nejlepších.

Ve finále US Open s americkým párem Caty McNallyová a Taylor Townsendová prohrály první set a ani ve druhém se jim na začátku nedařilo. Dobré chvíle neměla zejména Barbora Krejčíková. Když už to vypadalo, že by měly hodit ručník do ringu, tak se náhle Krejčíková vzpamatovala. Děvčata srovnala na 4:4 a poměr sil na kurtu se začal měnit. Druhý set vyhrály Češky 7:5 a bylo to rázem 1:1. A pak přišel set třetí, kdy už se standardním výkonem Bára s Kateřinou přejely Američanky 6:1.

Krejčíková se určitě stále vzpamatovává ze zranění lokte a to ji trochu brzdí. Vítězství v deblu jí ale pomůže znovu vystoupat i v singlu.

Je radost ty dvě sledovat. Oběma je 26 let, ale to je asi tak všechno, čím jsou si podobné. Každá je úplně jiná, a přesto se na kurtu skvěle doplňují. Jak oheň a voda. Bouře Kateřina mává kolem sebe zlatou hřívou a buší do míčků raketou tak, že máte strach, aby někoho nezabila.

Vedle ní mírně profesorská Barbora, téměř bez emocí. Při úderech neheká, neječí. Ale když výměnu vítězně zakončí obouručným backhandem, je to jak náhlá smrt. Když se té první nedaří, klidně práská o zem raketou. Ta druhá tohle nikdy neudělá. Skvěle se doplňují a na kurtu z nich jde strach.

Šest vítězných grandslamů

Trofeje na nejvyšší úrovni spolu sbírají už od roku 2018 a mají úžasnou bilanci. Vyhrály šest grandslamů, jednou podlehly až ve finále. Loni získaly navíc zlato na olympiádě a vyhrály i Turnaj mistryň.

Už si i slušně vydělaly – Kateřina 8,5 milionu dolarů (205 milionů korun), Barbora 8 milionů dolarů (skoro 200 milionů korun).

Krejčíková hraje agresivní, celoplošný tenis. Je efektivní, neplýtvá zbytečně energií. Siniaková dokáže být rovněž pořádně agresivní, jen v singlu zatím nebyla tak úspěšná jako její deblová parťačka, která už loni vyhrála French Open.

Krejčíková je z Ivančic u Brna. Prvních pár let hrála tenis v létě jen o zeď a v zimě si párkrát pinkla ve školní tělocvičně. Až později se dostala na antukový kurt, kde se o ni začal starat první trenér Antonín Ondra. Nejvíc se jí věnovala maminka, která s ní poctivě docházela každý den odpoledne na kurty. Už v juniorkách patřila mezi světovou špičku. I tehdy ale největší úspěchy sbírala v deblu. Třeba v roce 2013 ovládla čtyřhru na juniorském US Open, French Open i Wimbledonu.

Siniaková je z Hradce Králové. Maminka je Češka, tatínek ruský podnikatel, který dříve boxoval. To on vychoval Kateřinu i tenisově a stará se o ni jako trenér. I jí se dařilo už v juniorkách. V roce 2010 se probojovala do finále dvouhry mistrovství Evropy kategorie čtrnáctiletých a stala se tam i mistryní Evropy jako členka českého vítězného týmu.

Na podzim 2012 triumfovala na turnaji v Ósace a koncem roku se probojovala do finále dvouhry na floridském Orange Bowlu v kategorii osmnáctiletých. Tím se vyšvihla dokonce až na 2. místo v singlové klasifikaci světového žebříčku ITF juniorek.

V roce 2013 už obě hrály debla spolu a ukázaly, čeho budou jednou schopny. Vyhrály dívčí deblové tituly na French Open, ve Wimbledonu a US Open.