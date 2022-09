Revoluce v mužském tenisu? US Open zažívá totální zemětřesení

Další dvě ikony světového tenisu do Flushing Meadows ani nepřijely. Asi nejlepšího tenistu světa posledních několika let Djokoviče do USA vůbec nepustili, protože se nenechal očkovat proti covidu–19.

Místo velkých hvězd se tak v semifinále scházejí mladíci. Dobře, Rusovi arménského původu Karenu Chačanovovi je „už“ 26 let. Ale zatím 28. hráč žebříčku ATP dosud nikdy nic velkého nevyhrál. Dvakrát byl ve čtvrtfinále grandslamů – loni ve Wimbledonu, v roce 2019 v Paříži. Do semifinále se teď doslova probil v pětisetové epické bitvě s Kyrgiosem.

V semifinále se střetne s Casperem Ruudem, který je ve 23letech světovou sedmičkou. Nor se už loni ukázal na Australian Open, když postoupil do 4. kola. Letos zazářil v Paříži, kde až ve finále podlehl Nadalovi. V New Yorku se může stát světovou jedničkou. Když vyhraje celý turnaj, nebo postoupí do finále a zároveň Španěl Carlos Alcaraz v druhém semifinále prohraje.