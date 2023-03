Začíná nová sezóna Formule 1. Co je nového a kdo je favorit?

V rozhovoru s komentátorem a moderátorem F1 Tomášem Richtrem probíráme, jak se bude rozšiřovat závodní pole o automobilky Audi, Ford nebo Cadillac a jestli náhodou nehrozí, že se z evropského sportu pro nerdy stane překombinované americká monster show.

Tento víkend začíná Velká cena Bahrainu. Už se nemůžete dočkat?

Je to spíš očekávání, protože Formuli 1 žiju každý den. Takže je to spíš očekávání, zda-li se naplní předpovědi všech těch hutných analýz na základě předsezónních testů.

Myslíte těch analýz, kdy má každý úplně jiný názor?

Jednak. A taky té mé. Ale já jsem za to rád, protože si nepamatuji, kdy naposled se takhle intenzivně žilo testy. Dokonce jsem zahlédl zprávu, že zájem o sestřih z testovacích dnů na YouTube je svými čísly blízko třeba highlightům Velké ceny Abú Dhabí 2021 - ten hodně oblíbený a kontroverzní závod.

Mně to vždycky přijde hrozně legrační, jak kdybychom sledovali trénink běžců na 100 metrů a odhadovali podle toho, jak rychle poběží.

A i tak se často lidé ptají, jestli to lze někde sledovat a pokud možno v televizi a ideálně i s komentářem. A my vždycky říkáme, „já tomu rozumím, ale věřte mi, že byste se nudili.“

Máme před začátkem sezóny nějaké indikátory, které napoví, jak to může dopadnout letos?

Myslím, že existuje jakási kostra výkonnostního žebříčku, která celkem přesvedčivě nabízí předpověď, že Red Bull je na špici, Ferrari se zlepšuje, Mercedes bude opět patřit do té nejsilnější trojky. Ale jak přesně to bude vypadat, s jakými rozestupy, to je samozřejmě otázka. Záleží, na jakém se budeme nacházet okruhu, jaké bude počasí, jak kdo trefí nastavení auta, jak budou komu aktuálně sedět pneumatiky… V takzvaném středu pole se to opět bude hodně míchat, bude to napínavé a zároveň bude opět existovat nějaký outsider, který bude pravidelně končit v prvních částech kvalifikace.

A kdo bude letos nejhorší?

Já mám trošku obavy z amerického týmu Haas, který k sezóně vždycky přistupoval tak, že postavil auto, které odpovídá stávajícím technickým pravidlům. A pak šetří náklady tím, že nemá prakticky žádný vývojový program. Což dávalo jakýsi pragmatický smysl, s ohledem na finanční situaci týmu Haas. Ten ale říká, že pro letošní rok má připravený vývojový program. Já si ale myslím, že jim chybí takové dva roky zkušeností ve vývoji. A na základě testů, které se odehrály v Bahrajnu, je vidět velký výkonnostní propad mezi kvalifikačním a závodním výkonem. Takže já bych nebyl překvapen, kdyby Haas zajížděl občas solidní výsledky v kvalifikaci, ale ve velkých cenách výkonnostně propadne.

Letos bude druhý rok, kdy platí pravidla finančních stropů. V čem je to důležité?

V tom, že je potřeba věřit na zázraky. Protože zavedení rozpočtových stropů v F1 je něco, o co se mnohá léta snažili šéfové sportu. Není bez zajímavosti, že tím nejhlasitějším, kdo hlásal do světa, že je to neproveditelné, a že se to nedá dodržovat je současný šéf Red Bullu Christian Horner, tedy první tým, který porušil rozpočtové stropy v roce 2021. Celý program má zásadní dopad na udržitelnost sportu, kdy byly rozpočty ve výši třeba 700, 800 milionů dolarů. To nastavovalo laťku sportu nesmyslně vysoko. Dneska jsme na úrovni 130, respektive 135 milionů dolarů, což je proti původnímu stavu obří rozdíl. Má to zásadní dopad na to, že Formule 1 finančně nezkolabuje.

Že nezůstanou tři výrobci, kteří si to mohou dovolit, a to bude všechno?

Přesně tak. Byli jsme na prahu kolapsu F1 v letech 2008 a 2009, kdy na to upozorňoval a varoval před tím tehdejší prezident FIA Max Mosley. Když se F1 těšila popularitě právě skrz přítomnost světoznámých značek ze světa automotive, Mosley říkal „hele těm automobilkám nejde o dobro Formule 1, až přijde nějaký problém, oni prostě ze dne na den odejdou.“ A ten problém během tehdejší finanční krize přišel a automobilky ze dne na den odešly. Automobilky tehdy dokonce založily konkurenční šampionát, který se naštěstí nikdy nekonal.

Na dráze aktuálně krouží 10 týmů. A právě s větší dostupností a lepším plánováním rozpočtu se budou zcela jistě chtít účastnit i další týmy. Kdy se dočkáme jedenáctého, dvanáctého, patnáctého týmu?

Vypadá to, že se dočkáme na začátku nového cyklu technických pravidel a hlavně pravidel kolem nových pohonných jednotek počínaje rokem 2026. Je to problematika nesmírně zajímavá, protože počet míst, které má FIA na soupisce pro týmy je 13. Je to definováno pravidly FIA, a to není žádná soukromá organizace, která si může dělat co chce. To znamená, že pokud FIA tvrdí, že má 13 míst, tak současně říká, že má tři volné sloty. Na druhé straně je třeba splnit nějaké podmínky pro vstup, které jsou zároveň pro všechny stejné. To znamená, že se nemůže dohodnout jednotlivý zájemce s FIA, ale FIA musí otevřít výběrové řízení. To je zákulisní politický boj, která už nějakou dobu probíhá. Aktuálně zejména ve vztahu k americkému týmu Michaela Andrettiho, který teď uzavřel dohodu s americkou značkou Cadillac. A pokud tenhle tým bude plnit všechny nutné podmínky, tak mezinárodní automobilová federace nemá jinou možnost, než tým přijmout. V horizontu tří let čekám, že se počet týmů na startovním roštu rozroste.

Během zimní pauzy začaly prosakovat velmi konkrétní informace, že se do F1 chystá i automobilka Audi, Porsche nebo americký Ford. To by bylo velké rozšíření ze současných výrobců Mercedes, Honda, Ferrari a Renault. Proč se k tomuhle kroku Němci a Američané rozhoupali až teď?

A to zní dobře, že jo? Když jsem tu zmiňoval období 2007 až 2009, kdy jsme měli řadu automobilek, tak bych si mohl protiřečit, že je to nebezpečné pro celý sport. Ta situace je dnes jiná v tom, že vznikly již zmiňované rozpočtové stropy. A také je zásadní záležitost kolem pohonných jednotek. Se změnou pravidel v roce 2026 je naplánovaná i nová pohonná jednotka, jejíž vývoj je také vázán rozpočtovými stropy. Takže to najednou celé je pro automobilky daleko smysluplnější a atraktivnější. Nejenom, že se na tom dá vydělat, ale hlavně je tu globální marketingová prezentace Formule 1, která je opravdu mohutná.

Teď jsme uprostřed transformace ze spalovacích motorů směrem k elektromobilům. Proč se automobilky najednou tak hrnou do sportu, který velká část veřejnosti vidí jako to největší zlo?

Tak kolik máme času?

Je to podcast, můžeme tady sedět tři hodiny.

Elektrifikace je jedním z trendů, který je významně a hlasitě podporován, nebo tlačen. Záleží na úhlu pohledu. A myslím, že diskuse kolem elektrifikace je spíš emoční než akademická. A zároveň si nemyslím, že by historie ukazovala, že existuje řešení, které by bylo jediné správné. To znamená, že technologických řešení může existovat vícero najednou vedle sebe. A to je výzva, které F1 začala čelit. V roce 2014 byly představeny nové motory s rekuperací z výfukových plynů, a zároveň začal šampionát Formule E s pouze elektrickým pohonem. F1 si začala klást otázku „a co dál?“. Přišili s nápadem, že od roku 2026 bude hybridní motor, jehož polovina bude elektrická a zbytek zůstane se spalovacím motorem, kdy do roku 2030 v souladu se strategií uhlíkové neutrality zavedeme syntetická paliva.

Co si F1 slibuje od závodu mezi casiny a strip bary v Las Vegas?

Pro mě je závod v Las Vegas příčinou určité schizofrenie. V letech 2014, 15, 16, kdy F1 ještě řídil Bernie Ecclestone a ten neslyšel na nic, čemu se říká promotion toho sportu třeba v oblasti digitálních médií. Naštěstí pak přišla změna v podobě prodeje F1 americké Liberty Media, se kterou přišla tsunami zájmu. A závod v Las Vegas jen potvrzuje, že Ecclestonovi se nikdy nepodařilo získat si Ameriku.