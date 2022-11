Max Verstappen. Genius F1, nebo náfuka, kterému vlezla sláva do hlavy

Kdyby nic jiného, jsou závody F1 s dnes 25letým Maxem Verstappenem napínavé a dějí se v nich věci.

Jako by se tenhle „Létající Holanďan“ pro epická dramata zrodil a neustále je přitahoval.

Předposlední závod letoška v Brazílii, kdy už měl dávno zajištěný titul, se Verstappen vyznamenal hned dvakrát. Nejdřív naboural v zatáčce při drsném manévru do Lewise Hamiltona – poškodil si tím monopost, musel do boxů a navíc dostal ještě penalizaci. V závěru pak nepochopitelně neuvolnil parťákovi Mexičanu Sergio Pérezovi pozici, aby si mohl zajistit celkové druhé místo.

Nic není ztraceno, Pérez bude mít ještě šanci tuto neděli při posledním závodě v Abú Zabí. Jenže tím gestem nebezpečného džina negativních vášní Verstappen už vypustil z láhve.

Jestli jeho tým Red Bull doteď šlapal jako hodinky, tak nyní jakoby se soukolí zadrhlo. Přitom po nedávné smrti velkého majitele značky Dietricha Mateschitze si mohou všichni odškrtnout sezonu snů – Verstappen první, Pérez může být ještě druhý a v pořadí týmů si už červený býk zajistil prvenství.

Max Verstappen je nejtalentovanější ze všech. Ale není to jen o samotném, čistém talentu, ale o celém balíčku dovedností. To znamená, že nejde jen o zajetí nejrychlejších kol, ale také o vítězství v závodě. A nejen v jednom závodě, ale nakonec i v celém šampionátu a šampionátech. Gerhard Berger, bývalý pilot F1

Jenže Pérez je teď naštvaný, Verstappen nasupený a málokdo tuší, co se to v Red Bullu děje. Někteří znalci tvrdí, že Nizozemcova neochota uvolnit Mexičanovi místo před cílem byla pomstou za jarní Velkou cenu Monaka.

Co se tam stalo? Vzpomínáte, jak jel Pérez v kvalifikaci třetí před Verstappenem, pak ale náhle havaroval. Hned několik zdrojů kolem F1 tvrdí, že to Mexičan udělal úmyslně, aby potom na okruhu, kde se těžko předjíždí, mohl vyhrát. To se ostatně nakonec stalo, Pérez dojel první před Carlose Sainzem na Ferrari a Max Verstappen byl až třetí. Jednička Red Bullu si může myslet, že přišla o další vítězství do letošní rekordní snůšky.

Je teprve čtvrtým jezdcem, který si zajistil šampionát aspoň čtyři závody před koncem. Michael Schumacher vyhrál v roce 2002 se šesti závody před koncem, Nigel Mansell v roce 1992 s pěti, zatímco Sebastian Vettel rovněž se čtyřmi. Se dvěma tituly mistra světa se připojuje k takovým osobnostem, jakými jsou například Alberto Ascari, Jim Clark, Graham Hill, Mika Hakkinen, Fernando Alonso či Emerson Fittipaldi.

Posledně jmenovaný řekl, že druhé vítězství na mistrovství světa je pro jezdce zadostiučiněním a je potvrzením talentu a obětavosti. „Vyhrát dva roky po sobě je velmi speciální. Velmi, velmi mimořádné,“ řekl Fittipaldi.

Jenže posledním gestem vůči Pérezovi si Verstappen zároveň uškodil. Nebylo to fér, protože Mexičan mu v minulosti mnohokrát opakovaně a nezištně na trati pomáhal. I při dramatickém loňském finále. Monacká událost, i kdyby byla pravdivá, nemůže být omluvou.

Jezdec, který miluje dramata?

Mimochodem Pérez není jediný, s kým je Nizozemec trochu na nože.

Dalším je už nějaký čas sedminásobný šampion F1 Lewis Hamilton. Ten má pocit, že po kontroverzním konci loňské sezony měl být mistrem světa on. To Max Verstappen odmítá a trvá na tom, že si vítězství po urputném boji s Hamiltonem skutečně zasloužil. Oba piloti spolu prý nemluvili od loňské Velké ceny Abú Zabí, kdy Hamilton soupeři blahopřál k jeho prvnímu titulu.

Teď navíc přišla zmíněná kolize v Sao Paulu, kterou podle rozhodčích zavinil Nizozemec. „Co na to mám říct? Vždyť víte, jak je to s Maxem,“ řekl Hamilton lakonicky.

A tak se zdá, že Max Verstappen si prostě nemůže zajistit titul bez velkého dramatu.

Ačkoli závodí pod nizozemskou vlajkou, je vlastně napůl Belgičan (po matce). I jeho otec Jos Verstappen závodil ve Formuli 1, zatímco matka Sophie Kumpenová jezdila na motokárách. Max začal v sedmi letech a byl veleúspěšný už v juniorských motokárách a pak i kategoriích monopostů – KF3, WSK World Series, KZ2 nebo v evropské Formuli 3.

Brzy přišla kariéra jako hrom. Při Velké ceně Austrálie 2015 se stal nejmladším jezdcem, který kdy závodil v F1 – bylo mu pouhých 17 let a 166 dní. Začínal v týmu Scuderia Toro Rosso, ale už po čtyřech závodech byl povýšen do mateřského týmu Red Bull Racing jako náhrada za Daniila Kvjata. A hned to byla jízda. V 18 letech při svém debutu vyhrál Velkou cenu Španělska 2016 a stal se tak vůbec nejmladším pilotem a prvním nizozemským jezdcem, který vyhrál Velkou cenu Formule 1.

Teď po Velké ceně Sao Paula 2022 má už na svém kontě 34 vítězství. Poté, co podepsal prodloužení smlouvy, by měl v Red Bullu závodit minimálně do konce sezóny 2028.

Verstappen má i zajímavé koníčky. V listopadu 2020 koupil letoun Dassault Falcon 900EX od Virgin Galactic a často se věnuje závodění na simulátorech. Prý mu to pomáhá i ve skutečných závodech, udržuje ho to, aby byl připravený. Jinak fandí FC Barceloně a PSV Eindhoven, mluví třemi jazyky – holandsky, anglicky a také německy – to se prý naučil, když jezdil motokáry s Michaelem Schumacherem.

Dá se říci, že přes závodní auta se i seznámil. Chodí s brazilskou modelkou Kelly Piquetovou, dcerou slavného závodníka F1 Nelsona Piqueta.

Lidé kolem Verstappena říkají, že je nesmírně talentovaný, Niki Lauda ho dokonce označil za talent století. „Řídí hlavně intuicí, a ta pochází z let tréninku a příprav. V hlavě má ​​databázi, kterou může okamžitě použít,“ řekl o něm novinář, expert na F1 Scott Mitchell.