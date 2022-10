Bez něj bych nebyl ve formuli 1. Verstappen i jiní reagují na smrt šéfa Red Bullu

Zpráva o Mateschitzově smrti přišla v sobotu těsně před kvalifikací F1 v texaském Austinu. Emoce byly očividné i ve tváři a hlasu Maxe Verstappena, když velkému milovníkovi sportu vzdával dojemný hold.

„Připadá mi skoro neuvěřitelné, co všechno dokázal,“ řekl dvojnásobný mistr světa F1 Verstappen. „Naštěstí jsem s ním před pár týdny mohl strávit trochu času, což je teď ještě výjimečnější. Opravdu jsem si to užil. Je to velká ztráta pro nás všechny. Bez něj bych tu dnes nebyl. To, co pro mě udělal ve formuli 1, ale také pro celý můj život a budoucnost, je obrovské. Nemohu mu za to dostatečně poděkovat.“

Teprve nyní vychází veřejně najevo, jak Didi Mateschitz „své“ sporty a sportovce sledoval, jak je měl rád. Přitom se nerad ukazoval na odiv, nerad se chlubil, nedával rozhovory a hlídal si soukromí.

Nemám problém dělat sportovní projekt, který přichází o peníze, pokud mě to baví. Didi Mateschitz

Rakouský miliardář, který zemřel v sobotu ve věku 78 let, zanechává obrovský odkaz ve formuli 1 a dalších sportech, ale i v globálním byznysu jako muž, který vynalezl energetické nápoje a založil jeden z nejúspěšnějších týmů F1 moderní éry.

K Verstappenovi se připojili brzy další jezdci F1 - Carlos Sainz, Sebastian Vettel… ale třeba i Ester Ledecká. Jelikož ve stáji F1 „Didiho“ dobře znali, tak namísto černých pásek zněly o víkendu z garáží Mateschitzovi oblíbení Rolling Stones a členové týmu si na jeho počest oblékli džíny.

„Byl to pro mě velmi důležitý člověk a bez něj bych nebyl ve formuli 1,“ řekl šéf týmu F1 Christian Horner. „Ale nejen já, tolik mladých talentů v motorsportu, tolik sportovců podporovaných programem značky a tolik sportů, které jsou závislé na schopnostech, jež Mateschitz v podpoře sportu ukazoval. Myslím, že tolik z nás mu dluží velké díky a budeme na něj vždy vzpomínat,“ říkal se slzami v očích.

Když pak v neděli v Austinu Max Verstappen zvítězil, byla to pro tým obrovská satisfakce a všichni dávali najevo, že to je vítězství pro zesnulého šéfa. „Zejména toto vítězství pro nás nesmírně hodně znamená. Vzpomínám si na dlouhou cestu, kterou jsme s Didim ušli. Vážil si svého soukromí, ale žil s neuvěřitelnou vášní. Měl sen, že jednoho dne dostane Red Bull na start F1 a na konec z toho byly dokonce dvě stáje (k Red Bullu přibyla juniroka Toro Rosso, dnešní AlphaTauri). „Věřil v nás a vždycky nás podporoval. Toto vítězství a letošní titul patří jemu. Budeme dnes slavit na jeho počest, neboť by si to tak přál,“ zdůraznil Horner.

Připojili se i další, třeba šéf týmu Mercedes Toto Wolff, krajan zesnulého miliardáře. „Dietrich je pro mě jedním z nejneuvěřitelnějších podnikatelů na světě. Vytvořil trh, který neexistoval. To, co udělal pro Rakousko, pro fotbal, pro lední hokej, závodní program… Je to pravděpodobně největší přínos pro F1 od jednotlivce,“ řekl Wolff.

Bylo až neskutečné, jaké měl Mateschitz ve sportech rozpětí. Podporoval různá odvětví, včetně fotbalu, hokeje nebo cyklistiky. Obrovskou zásluhu má na tom, že doslova z undergroundu prorazily na světlo světa nejrůznější adrenalinové sporty. Akrobatické létání, extrémní skoky do vody, soutěže ve freeridu na lyžích, extrémní sjezdy na kolech…

Poděkování Ester Ledecké

Své jméno s tímhle světem před časem spojila i česká hvězda snowboardingu a lyžování Ester Ledecká. „Vážený pane Mateschitzi, doufala jsem, že budu mít jednou příležitost seznámit se s vámi osobně. Dnes jsem se však dozvěděla, že už to štěstí mít nebudu. Alespoň touto cestou bych nyní chtěla poděkovat za všechno, co jste udělal pro světový sport. Jsem poctěna, že můžu být alespoň malinkou součástí vašeho velkého příběhu. Odpočívejte v pokoji,“ napsala svou kondolenci na sociální sítě.

Mateschitz byl samotářskou postavou, nikdy nehledal výsluní. Tak málo se o něm vědělo mimo malý okruh lidí, kterým umožnil se k němu přiblížit. „Dietrich byl vždy super laskavý a starostlivý,“ řekl Verstappen. „Nerad byl v popředí. Vlastně tam vždycky byl, ale nechtěl být před kamerami. Když jste ho poznali blíže osobně, byl super milý. Oddanost, kterou prokázal F1, je neuvěřitelná, stejně jako množství mladých talentů, které podporoval.“

Wolff třeba vzpomíná, co mu jednou Mateschitz řekl: „Nemám problém dělat sportovní projekt, který přichází o peníze, pokud mě to baví.“ Není mnoho podnikatelů, kteří řekli něco takového.