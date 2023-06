Americké tajné služby obcházejí ústavu. Data o občanech si jednoduše kupují

Říkáte si někdy, kde všude po vás zůstává stopa? Nemyslím zrovna v nějakém filozofickém smyslu, mám teď na mysli stopy digitální. Návštěva webových stránek, pohled do kamery v obchodě, placení platební kartou v restauraci, parkování na ulici… To všechno je někde zaznamenáno. Víte, co se s takovými daty pak děje?