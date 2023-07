Vynález, který otevřel sport ženám. Inspirovaly ho dva suspenzory

Dozvídáme se, že to, co jsme dosud viděli, byla fotomontáž. Mužské hráče vytvořili specialisté na filmové efekty. Ve skutečnosti jsme sledovali ženská utkání.

Fascinující je už jen to, jak snadné je dnes takový záznam vyrobit (a díky AI editacím to bude čím dál snazší). Ale podstatné je i rozbití stereotypů. I diváci, kteří možná měli nějaké předsudky vůči ženskému fotbalu, jsou najednou konfrontováni s tím, že se jim vlastně líbí. Jen to vlastně nevěděli.