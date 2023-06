Macron přistál a letecká show v Paříži mohla začít. Je o Ukrajině i hybridech

Emmanuel Macron dorazil přímo na letiště Le Bourget nedaleko srdce Francie také v armádním stroji, a to ve francouzské vojenské helikoptéře H-16. Pak si za doprovodu ministra obrany prohlédl několik přeletů stíhaček i civilních letadel a vyjádřil podporu Ukrajině.

Krátce poté už se ale francouzský prezident začal věnovat obhlížení nejnovějších pokroků v oboru letectví. Tři dny před akcí oznámil, že vyčlení 2,2 miliardy dolarů na vývoj technologií, které snižují emise letecké dopravy. Ta se na globálních emisích CO2 podílí asi 2,5 procenta , přitom ale slouží jen malé části světové populace. A tak má stejně jako autoprůmysl také letectví za cíl do roku 2050 dosáhnout nulových emisí.

Letečtí inženýři se zatím zaměřovali hlavně na udržitelná letecká paliva (SAF) vyráběná z komunálního odpadů, zemědělských a lesnických zbytků nebo plodin a rostlin. I velké firmy už ale pracují také například na letadlech poháněných energií z baterií a vodíkem. To ale stejně jako vývoj a testy létajících taxíků trvá, a tak se na Paris Air Show pokouší získat pozornost letošních skoro 320 tisíc návštěvníků i další řešení – které je na půl cesty.

„Co chcete udělat, je optimalizovat aerodynamiku. S takovou aerodynamikou, kterou jsme vyvinuli, dostanete o 50 procent více výkonu. To znamená, že můžete na elektřinu létat ještě více, než jste dřív s běžnými letadly mohli,“ dodává Jean Botti, CEO francouzského startupu.

Hybridní stroj od Voltaero se bude vyrábět v provedení pro čtyři až pět osob, které by měly létat s jediným pilotem. Koncem letoška se jeho konstrukce ještě budou testovat na petrolejové verzi. Ve druhém čtvrtletí příštího roku by už ale měla vzletět i hybridní varianta. A v plánu je také model, který bude kombinovat elektřinu a vodík.

„Co se týče toho, kdy uvidíme hybridní letadla ve službě, tak opravdovým zdržením v každém novém leteckém programu jsou certifikace – a to hlavně u alternativních pohonů. V nadcházejících pár letech uvidíme nějaké zkušební varianty už ve vzduchu. Ale co se týče skutečné komerční výroby, to bude pravděpodobně až na konci desetiletí,“ nastiňuje blízkost reálného provozu hybridů Glenn McDonald z poradenské firmy Aerodynamic Advisory.