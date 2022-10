První elektrické letadlo pro cestující úspěšně vzlétlo do vzduchu

Eviation Aircraft se svým letadlem do zásuvky cílí na regionální leteckou přepravu na vzdálenosti a cesty od 150 do 250 mil, čili zhruba 240 až 400 kilometrů. Alice s místy zatím pro devět pasažérů by podle ale Izraelců měla v budoucnu mít až i dvakrát delší dolet – ještě v dubnu uváděli, že počítají v přepočtu s přibližně 815 kilometry.

Inaugurační let sloužil hlavně ke sběru informací a údajů, aby se mladá firma mohla ve svém vývoji posunout o krok dál a naplnit časový rámec, a to sice doručení prvních strojů zákazníkům už do pěti let. Ačkoli obezřetně varuje, že v této době se i tento cíl ještě může měnit. Úterní test prý však přinesl kýžené ovoce.