Nástupce Concordu přibírá partnery, ale výrobce motorů zatím ztratil

Informace a záběry si můžete i poslechnout a prohlédnout v úvodní videoreportáži.

Díváte se na první nadzvukový dopravní letoun, který by od konce více než 27leté éry legendárních Concordů mohl už brzy znovu brázdit světová nebe. A to ve výšce 18,3 kilometru s nejvyšší rychlostí 1,7 Machu, tedy přes 2090 kilometrů za hodinu, což je víc jak dvakrát tolik, než kolik zvládají dnešní civilní letadla. Z Londýna do New Yorku by tak doletěl jen za 3,5 hodiny a pro cestující by měl mít 65 až 80 míst.

Jeho slavný předchůdce Concord létal ještě o 90 kilometrů za hodinu rychleji a kapacitu měl až 100 pasažérů. Vyvíjený letoun Overture od coloradského start-upu Boom Supersonic bude mít ale na každé straně uličky pouze jedno sedadlo kvůli komfortu, a co se týče rychlosti, pořád se zlepšuje a nechce také opakovat stejné chyby.

V čem je Overture lepší než jeho legendární předchůdce

Concordy totiž neuzemnily jenom tragické nehody, ale hlavně vysoká cena letenek, údržby i provozu strojů a omezení kvůli hluku. Úvodní lety s jejich moderními nástupci by podle obchodní ředitelky firmy ale mohly být až o 75 procent levnější, než kolik se za nadzvukové cesty platilo v 90. letech – tehdy to bylo až 12 tisíc dolarů za let.

A pro nadměrný hluk má americká firma dvě řešení. Nad pevninou se bude pohybovat rychlostí jen 0,94 Machu, tedy 1 150 kilometrů v hodině, což je pořád o víc než 200 kilometrů v hodině nad úrovní klasických Boeingů. I s tímto „omezením“ má Boom Supersonic pro svůj Overture údajně naplánováno přes 600 různých letových tras. Tu nejdelší z Los Angeles do Sydney prý zvládne za osm hodin.

Nový design letounu představený v červenci ke třem motorům u prototypu ještě jeden přidal, změnil jejich rozložení, zaoblil křídla a celkově upravil tvar nosu a trupu. Celkově tak snížil hluk, ale i spotřebu, a zvýšil výkon a efektivitu, a to až o pětinu.

Kdy firma vyrobí první stroj a přepraví první cestující

Už za dva roky chce firma poslat návrh do výroby, hned poté začít první stroje testovat a v roce 2029 v nich mít i první cestující. Ve středu také oznámila nové partnerství s texaskou firmou Advanced Integration Technology (AIT) spolupracující třeba s Boeingem, která plánovanou Superfactory v Severní Karolíně vybaví stroji. Boom Supersonic chce továrnu začít stavět v prosinci a zaměstnat v ní 2300 lidí.

Minulý pátek také oznámila dohodu s newyorskou firmou Air Company o dodávání zhruba 19 milionů litrů udržitelného paliva ročně pro testování prvních letounů. Objevily se ale i informace, co by mohly postup zpomalit.

Výrobci motorů nemají zájem. Boom už prý s někým jedná

Boom Supersonic na začátku září opustil druhý největší výrobce motorů na světě Rolls-Royce. Britská firma už podle svých slov naplnila kontrakt z července 2020 a doručila několik technických studií pro Overture. Po důkladném zvážení však rozhodla, že civilní nadzvuková letecká přeprava není v současnosti její prioritou, a dále tak v práci nehodlá pokračovat.

Podle serveru FlightGlobal ale nemají zájem ani další výrobci motorů jako americký GE Aviation a Honeywell nebo francouzský Safran Aircraft Engines.

„Neznamená to, že Boom to nedokáže, ale musí si zajistit další finanční prostředky nebo přivést jednoho či dva nové partnery,“ vysvětluje pro magazín Business Insider prezident poradenské společnosti Atmosphere Research Group a dopravní analytik Henry Harteveldt.

Lákavá akvizice pro zavedené výrobce letadel

Pokud by firma dokázala postavit stroj i motor, mělo by letadlo velmi unikátní duševní vlastnictví i obchodní výhodu, protože by se nemuselo s výrobou motorů spoléhat na žádnou třetí stranu,” dodává s tím, že jestli se coloradskému start-upu oba dva cíle skutečně podaří, mohl by se z něj také stát „atraktivní cíl pro akvizici“ společnostmi jako Airbus nebo Boeing.

Samotný Boom Supersonic se podle svého vyjádření „za probíhajícího a důvěrného jednání s dodavateli“ zdržuje komentářů, dokud prý obě strany nebudou připravené na společné oznámení. Jak ale uvedl i pro redakci SZ Tech, jméno partnera chce zveřejnit ještě letos.

Společnost založená v roce 2014 má kromě potenciálních nových partnerů také podporu u vzdušných sil – nejen civilních, ale i vojenských.

Desítky miliard od aerolinek i armády

Na coloradský start-up už v květnu 2017 jako první vsadily Japan Airlines. Do Boom Supersonic investovaly 10 milionů dolarů a zajistily si kontrakt na 20 letounů.

Loni v červnu si pak 15 strojů s katalogovou cenou 200 milionů dolarů za kus přímo koupily americké United Airlines – s opcí na zakoupení dalších 30 strojů, takže objem transakce lze odhadnout na nejméně tři miliardy dolarů. A po třetí největší letecké společnosti na světě následovala letos i ta druhá, American Airlines také z USA, která si přímo objednala 20 strojů a také drží opci na dalších 40 letadel.