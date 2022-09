Video: Takhle prý start-up oživí mamuty a tasmánské tygry

Podívejte se na to, jak chtějí vědci oživit mamuty a tasmánské tygry. Vybrali na to miliardy.Video: Jan Marek

Už do pár let by po Zemi mohli opět chodit velikáni z pravěku, ale i nedávno vyhynulá zvířata. Slibuje to loni založená firma z Texasu. Má ale výhodu: stojí za ní špička v oboru genetiky, Světové ekonomické fórum a miliardy korun.