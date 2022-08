Nástupce Concordu poletí přes 2 000 km/h. Firma už má zakázku za 100 miliard

Texaská letecká společnost American Airlines se dohodla s coloradským podnikem Boom Supersonic (či také Technology) na koupi dvaceti hypersonických dopravních letounů Overture. Stroje jsou zatím jen ve vývoji, ale už v roce 2024 by měly zamířit do výroby, hned poté se začnou testovat a o dalších pět let později přepravovat první cestující.

Americké aerolinky, které jsou podle loňského obratu druhé největší na světě, složily nevratnou zálohu a v rámci smlouvy si vyjednaly také opci na zakoupení dalších 40 letadel. Ani jedna ze stran sice nezveřejnila konkrétní sumu, ještě rok nazpět ale byla katalogová cena jednoho kusu 200 milionů dolarů, a to by jenom za reálně nakoupené stroje dělalo v přepočtu asi 97 miliard korun.

Do nového Concordu investují největší aerolinky

Loni v červnu novodobá nadzvuková letadla s touto cenou přilákala zájem také United Airlines, což je podle loňských tržeb třetí největší letecká společnost na světě. Ta uzavřela s Boom Technology dohodu o koupi 15 kusů a opci na dalších 30 strojů Overture.

Jako úplně první ale na návrat hypersonické letecké přepravy cestujících vsadily Japan Airlines. Už v roce 2017 do amerického start-upu investovaly 10 milionů dolarů, čímž si zajistily opci na 20 letounů.

Poslední investor a zákazník, tedy American Airlines, přišel nedlouho po tom, co coloradský podnik odhalil nový design svého nadzvukového dopravního letadla. Ten redakce SZ Tech rozebrala v minulém článku z konce července spolu s dalšími technickými detaily, ale třeba i cenami letenek.

Historii Concordu, k němuž se stroj připodobňuje, jejich srovnání i specifika nadzvukové dopravy pak analyzoval text z loňského června. Slavný nejrychlejší dopravní stroj brázdil oblohu přes 27 let. Naposledy letěl u British Airways z letiště JFK v New Yorku do Heathrow v Londýně, a to 24. října roku 2003. K jeho konci přispěla nejen drastická nehoda v Paříži z přelomu tisíciletí, ale i velké náklady na údržbu, letenky za více než 290 tisíc korun či také kvůli hluku omezená možnost letů jen nad oceánem.

Jak a kde bude nadzvukový letoun létat

Stroje Boom Overture by měly ve výšce nad 18,2 kilometru dosahovat rychlosti 1,7 machu, tedy 2 080 kilometrů za hodinu. To je asi o stovku méně, než kolik létal právě Concorde, ale pořád zhruba dvakrát víc, než kolik zvládají současná civilní letadla, a stačí to na to, aby se člověk z Londýna do New Yorku dostal za 3,5 hodiny.

Nejvyšší rychlostí se ale bude nový hypersonický letoun pohybovat jen nad mořskou hladinou. V oblacích nad pevninou má dosahovat 0,94 machu, tedy 1 150 kilometrů v hodině, a to kvůli hluku. Běžný Boeing 787-9 má přitom nejzazší hranici rychlosti „pouze“ kolem 900 kilometrů za hodinu.

I s tímto „omezením“ má coloradský podnik pro svůj Overture údajně naplánováno přes 600 různých letových tras. Zřejmě nejdelší trasu z Los Angeles do Sydney by mohl podle firemní prezentace zvládnout za osm hodin. A to je podle ředitele Blakea Scholla také cesta, jak budou aerolinky schopné provozovat letouny ziskově – výrazně zrychlí linky, kterými každoročně cestují desítky milionů pasažérů.

Pro kolik cestujících a za kolik tisíc

Zatímco slavný Concord mohl mít na palubě až stovku cestujících, novodobý nadzvukový letoun by jich měl přepravovat 65 až 80. Na každé straně uličky bude totiž mít kvůli komfortu pouze jedno sedadlo. Cena za něj by se mohla podle nových informací od šéfa Boom Supersonic pohybovat mezi 4 a 5 tisíci dolarů, tedy skoro 97 a 121 tisíci korun.

Dlouhodobý cíl firmy je dostat cestující „kamkoli ve světě do čtyř hodin za 100 dolarů“, což ale určitě nebude případ prvních let provozu. Obchodní ředitelka Kathy Savitt v červenci pro server CNN uvedla, že „bude na aerolinkách, jak lístky nacení“. Sama odhadovala, že první cesty budou o 25 procent dražší než v klasické byznys třídě.

Nový design letounu představený minulý měsíc má být nicméně o pětinu efektivnější než prototyp uvedený před necelými dvěma roky.

Stroj totiž pozměnil rozložení motorů a jeden i přidal, zahnul a zaoblil svá křídla, celkově upravil i tvar trupu a nosu, a snížil tak odpor vzduchu, čímž snížil i spotřebu a zvýšil výkon. Díky čtvrtému motoru nemá být navíc tak hlučný při nadzvukové rychlosti.