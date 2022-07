Tak vypadá nový design následovníka Concordu. Má motor navíc a je tišší

Je to už skoro 19 let, co turisté naposled letěli takřka dvojnásobkem rychlosti zvuku. Finální stovku cestujících přepravil hypersonický letoun Concorde pod vlajkou British Airways z letiště JFK v New Yorku do Heathrow v Londýně, a to 24. října roku 2003. Oblohu brázdil coby nejrychlejší dopravní stroj přes 27 let.

Od té doby se už několik firem zavázalo, že komerční nadzvukové cestování přivede zpět k životu. Od naplnění jejich slibů je dosud ovšem dělila zdánlivě nepřekonatelná propast. Nadzvuková legenda létající rychlostí asi 2 150 kilometrů za hodinu po sobě zanechala pro všechny následovníky značně nalomenou pověst.

Čím zanechal Concorde následovníkům špatnou pověst?

Kromě drastické nehody na pařížské ranveji z přelomu tisíciletí, u které zemřela celá posádka, se zájem o velikána ztrácel rovněž kvůli velkým nákladům na údržbu, ceně letenek v průměru i za 12 tisíc dolarů, tedy více než 290 tisíc korun, či také omezené možnosti využití strojů – hluk po zdolání rychlosti zvuku, tzv. sonický třesk, dovoloval cestování na maximum pouze nad oceánem.

Řešení údajně všech těchto problémů nabízí coloradský podnik Boom Technology, který se i podle serveru CNN výraznými kroky posouvá stále blíž k tomu, aby nadzvukové lety skutečně oživil. Jeho stroje Overture už si objednaly americké i japonské aerolinky. A teď ukázal nový design letounu, který je o 20 procent efektivnější než prototyp XB1 uvedený teprve před necelými dvěma roky. Oproti dnešním komerčním letadlům má být až dvakrát rychlejší a první cestující přepravovat už v roce 2029.

Co ukázal nový design: lepší výkon, méně emisí a hluku

Dřívější vizualizace byly svými ostrými rysy podobné spíš Concordu a trojúhelníková křídla nesla po jednom motoru, zatímco třetí byl u ocasu. To se ale nově proměnilo a stroj má čtyři motory, které jsou po dvou pod zahnutými křídly s tupými konci. Firma zvolila umístění tak, aby odpovídalo nejpřísnějším kritériím na bezpečnost pasažérů. Konstrukce je přitom z uhlíkových kompozitů umožňujících aerodynamičtější tvary.

Foto: Boom Technology +4

Design je podle start-upu z Denveru výsledkem asi 26 milionů softwarových simulací, z nichž vzešlo 51 návrhových cyklů a ten finální vybraný potvrdila až pětice testů ve větrném tunelu.

Upravený tvar nosu a trupu letadla snižuje odpor vzduchu, a tak se zvyšuje efektivita spotřeby a výkonu, ale motory jsou ještě k tomu certifikovány pro využití udržitelného leteckého paliva (SAF) ze 100 procent (snižuje emise CO2 ve svém celém životním cyklu až o 80 procent). A stroj navíc podle finálního návrhu nemá být díky čtvrtému motoru tak hlučný při nadzvukové rychlosti.

Kdy uvidíme první kus, pro kolik bude lidí a co bude stát letenka

Nový Overture by měl jít do výroby v roce 2024. Místo se v něm najde pro 65 až 80 cestujících, protože na rozdíl od Concordu bude v uličce jen jedno sedadlo na každé straně pro co nejvyšší komfort k práci i odpočinku. Od nosu k ocasu má stroj podle nového designu těsně přes 61 metrů a rozpětí křídel zase lehce přesahuje 32 metrů.

Dlouhodobý cíl Boom Technology je dostat cestující „kamkoli ve světě do čtyř hodin za 100 dolarů“, což nicméně určitě nebude případ úvodních let provozu. Obchodní ředitelka Kathy Savitt serveru CNN řekla, že „bude na aerolinkách, jak lístky nacení“. Odhaduje ale, že první cesty budou pouze o 25 procent dražší než v klasické byznys třídě.

Co se týče klíčové rychlosti, nad oceánem by měl ve výšce 60 tisíc stop neboli více než 18,2 kilometru nadzvukový letoun dosahovat až 1,7 Machu, tedy 2 080 kilometrů za hodinu. Dolet přitom firma deklaruje na 4 250 námořních mil, což je přes 7 800 kilometrů. Je to sice menší výkon, než jaký měl Concorde, i tak se ale z Londýna do New Yorku dostane člověk za 3,5 hodiny.

Za pár hodin po celé planetě. I přestože nad pevninou „zpomalí“

Hlučnost by měl nový Overture řešit kromě čtvrtého motoru rovněž pomocí „prvního automatizovaného systému redukce hluku na světě“. K tomu zatím firma ale příliš neprozradila.

„Skutečně jsme se zaměřili na to, jak vzlétání i přistání udělat tak tiché, jestli ne ještě tišší, jako u kteréhokoli dálkového stroje z jakéhokoli letiště. A toho jsme byli schopni dosáhnout,“ dodala Savitt.

„Nad pevninou nepoletíme nadzvukově, to chceme dělat nad vodou. Takže na ten ‚třesk‘, jak se tomu říká, dojde až nad mořem. Ale nad zemí budeme létat rychlostí 0,94 Machu, přičemž si tedy opravdu zakládáme na tom, abychom co se týče hluku byli za dobře s obydlenými oblastmi okolo letiště,“ uvedla dál obchodní ředitelka firmy.

Rychlost 0,94 Mach odpovídá až 1 150 kilometrům v hodině. Běžný Boeing 787-9 má přitom nejzazší hranici asi „jen“ u 900 kilometrů za hodinu. I s tímto „omezením“ má Boom Technology pro svůj Overture momentálně údajně naplánováno více než 600 různých letových tras. Zřejmě nejdelší trasu z Los Angeles do Sydney by přitom mohl podle vlastní prezentace zvládnout za osm hodin.

Má nadzvukové cestování naději?

Naposledy v lednu si od start-upu předobjednala 15 strojů firma American Airlines. Katalogová hodnota jednoho letounu byla v té době 200 milionů dolarů, což kontrakt nacenilo přibližně na tři miliardy. Aerolinky mají ale případně opci také na dalších 30 kusů. Spolu s novým designem nicméně start-up zveřejnil také informaci o novém partnerství s americkou zbrojařskou a technologickou firmou Northrop Grumman, pro kterou bude vyvíjet i vojenskou verzi Overture.

Už v roce 2017 do Boom Technology investovala i společnost Japan Airlines, a to 10 milionů dolarů, přičemž má sama opci na 20 strojů. Kromě rychlosti, udržitelnosti a bezpečnosti investuje start-up získané peníze také do dalšího posunu v komfortu cestujících.

Pasažéři v letounech Overture budou údajně moct ovládat i to, co se zrovna bude dít za jejich okénkem. To má totiž být jednou velkou digitální obrazovkou a v případě, že cestujícího omrzí výhled, může si vybrat mezi širokými možnostmi předvolených módů a videí.

„(Cestující) chtějí nový zážitek z létání. A určitě už nechtějí trávit v letadle dvakrát tolik času, hlavně ne po covidu,“ doplnila Savitt s tím, že Boom Technology mluvil s tisícovkami potenciálních zákazníků, aby získal lepší vhled do toho, po čem touží.

Obchodní ředitelka coloradského start-upu věří, že letoun Overture má pro leteckou dopravu stejný revoluční potenciál jako Boeing 747 známý jako Jumbo Jet, který si po svém uvedení v roce 1970 vysloužil přezdívku „Královna nebes“.

„Jako konečný cíl bychom rádi přinesli celkovou změnu, kdy lidé budou chtít nadzvukově cestovat. Je to udržitelné, rychlé… Do 10 až 15 let předpokládáme, že nadzvukové létání bude jejich první volbou, protože je to opravdu milník,“ tvrdí dál Savitt.

O tom, zda se opravdu povede vrátit nadzvukové letouny do komerční dopravy, stále mohou někteří lidé i experti pochybovat. Slibný vývoj se ale neděje pouze u firmy Boom Technology.