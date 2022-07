Vydražila se bunda z Měsíce. Pero, které posádce Apolla zachránilo život, nikoli

„Prodáno za 2,25 milionu dolarů. Děkuji přihazujícím zde i online. A je to nový světový rekord mezi předměty, které letěly do kosmu. Gratuluji,“ ukončil úterní dražbu položky klepnutím kladívka zástupce dražební síně Quig Bruning.

V přepočtu dal anonymní kupec za bundu 55 milionů korun. Newyorský aukční dům Sotheby's přitom její cenu odhadoval na jeden až dva miliony dolarů. Jde ale o jediný kousek palubních uniforem posádky prvního letu na Měsíc, který se kdy mohl dostat z Národního muzea letectví a kosmonautiky ve Washingtonu do soukromých rukou. A to jí zřejmě dodalo na exkluzivitě.

„Kompletní palubní oděv Neila Armstronga z letu - bunda, kalhoty a boty, se nacházejí ve Smithsonově muzeu. Bunda, kalhoty a boty Mikea Collinse jsou také ve Smithsonově muzeu. A kalhoty a boty Buzze jsou rovněž. A to znamená, že tahle bunda je jediný kousek oděvu nošený při misi Apollo 11, který může přejít do osobního vlastnictví,“ dodala pro agenturu AP už dříve Cassandra Hatton, globální vedoucí pro oddělení vědy a populární kultury v Sotheby's.

Šlo o Aldrinovo psací pero, které v aukcí získalo nabídku v přepočtu jen skoro 16 milionů korun. A to i přestože mu pomohlo z Měsíce spolu s Neilem Armstrongem vůbec odletět. Po návratu do lunárního modulu zjistili, že jeden z nich svým robustním skafandrem zřejmě urazil spínač jističe nutného k nastartování motoru. A improvizované řešení nakonec našel Buzz u sebe v kapse.

„Buzz se díval na panel s jističi a říkal si: Jo, dobře, možná bych tady mohl strčit svůj malíček, ale to by mě mohlo probít, takže bych tam možná mohl dát nějaký malý kus kovu, ale to bych zase mohl odpálit celý panel, a to by potom bylo opravdu po nás. A pak si uvědomil, že má v kapse tohle pero, které má na konci plastový vršek. A jeho průměr nějakým zázrakem pasoval na ten spínač, perfektně se do té díry vešel, nahodil motor a zachránil jejich životy,“ doplnila Hatton.