Sonda otestuje unikátní oběžnou dráhu nutnou pro návrat člověka na Měsíc

Sondu amerického úřadu NASA vynese do vesmíru raketa pro malé satelity Electron od firmy Rocket Lab. Po Falconech od SpaceX teprve druhá znovupoužitelná raketa na planetě. Kalifornská společnost ji po návratu do atmosféry chytá vrtulníkem. Budoucí a větší nosič Neutron by už ale měl přistávat na plošinách. Jako jeho konkurence.