Kaskadérský kousek vyšel. Start-up chytil vrtulníkem raketu padající z kosmu

Americkému start-upu Rocket Lab se v noci na úterý podařil dlouho připravovaný „kaskadérský“ kousek. Poté, co jeho raketa Electron vyletěla do výšky asi 80 kilometrů, kde se oddělil její druhý stupeň vynášející na nižší orbitu 34 satelitů, první stupeň, čili nosič, začal sestupovat zpět do atmosféry. A tam už na něj čekal vrtulník připravený raketu zachytit hákem.