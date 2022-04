Start-up známý jako „malý SpaceX“ bude chytat raketu vrtulníkem

Tam a zase zpátky. Doslova tak se jmenuje mise amerického start-upu Rocket Lab, jinak přezdívaného jako „ malý SpaceX “. A konkurenční firmě Elona Muska by se už ve čtvrtek mohl opravdu dost přiblížit. Název mise totiž odkazuje na znovupoužitelný první stupeň čili nosič rakety Electron, který chce Rocket Lab při návratu do atmosféry poprvé zachytit vrtulníkem.

Pokud se mu to povede, stane se právě po Muskově SpaceX teprve druhou firmou, která získala svůj nosič zpět pro další použití. Dvoustupňová raketa měřící 18 metrů má startovat z odpalovací plošiny start-upu na Novém Zélandu. A to ve čtvrtek našeho času ve 23:30. Živý přenos by měl začít přibližně už 20 minut předtím.

„Uděláme maximum pro to, abychom vám záběry ze zachycení nabídli živě,“ uved start-up s tím, že fotografie a videozáznam případně bude sdílet poté, co mise skončí.

Asi ve 13 kilometrech výšky by se měl otevřít malý brzdný padák prvního stupně. Stane se tak v rychlosti přes osm tisíc kilometrů v hodině, upřesňuje server Space.com . Za dalších sedm kilometrů má následovat větší hlavní padák. A nosič by měl pomocí obou zpomalit na 36 kilometrů v hodině.

Pak by jej už měl dokázat zachytit vrtulník čekající na lodi v Tichém oceánu přibližně 280 kilometrů u pobřeží. A to hákem za lano mezi padáky. Helikoptéra Sikorsky S-92 se dvěma motory přitom obyčejně slouží k přepravě paliva, jako jsou ropa a plyn, či k pátracím a záchranným operacím.

Rocket Lab chce znovupoužitelný první stupeň dopravit zpět na základnu k další analýze. Americký start-up zatím vyzdvihl nosič už třikrát z oceánu a několikrát také úspěšně testoval s upraveným vrtulníkem i chycení jeho replik. Pokud se mu kousek v pokusu naostro podaří, sníží to výrazně cenu jeho startů. A tím by se stal lídrem v přepravě menších satelitů na orbitu.

Oproti „Muskovu“ Falconu 9 je to pořád zhruba polovina. Nová raketa už by ale měla také přistávat vertikálně a sama. Na rozdíl od Electronu se do ní vejde rovněž extra palivo i pro tento manévr. Poprvé by měla odstartovat v roce 2024. V budoucnu pak snad prý také s lidskou posádkou.