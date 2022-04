NASA otestuje vesmírný prak. Má levně vystřelovat satelity na orbitu

Díváte se na kosmodrom, který na světě nemá obdoby. Skoro po 80 letech používání nosných raket by se do vesmíru mohlo létat také pomocí jednoho z nejprimitivnějších lidských nástrojů, tedy praku. Tak alespoň nový startovací komplex v Kalifornii popisují média – jako kosmický prak či katapult.

„SpinLaunch vyvíjí nový způsob dopravy do vesmíru. Opětovně používá elektřinu k akceleraci projektilů do vyšších rychlostí, aby výrazně snížil množství paliva, staveb a raketových systémů nutných k dosažení oběžné dráhy,“ uvádí David Wrenn, viceprezident kalifornské firmy založené v roce 2014.

„Typický zkušební let začíná připojením projektilu. Poté do něj vložíme jakýkoli testovací náklad pro daný den, připojíme protiváhu, utěsníme vakuovou komoru a potom začneme spouštět všechny systémy podpory,“ vysvětluje Mark Sipperley, ředitel letových systémů ze start-upu SpinLaunch.

Do čtyř let přitom však projekt cílí na komerční přepravu satelitů do 200 kilogramů. A s těmi musí projektil podle odhadů start-upu dosáhnout výšky aspoň 61 000 metrů. Pak se otevře a uvolněný satelit vynese na nižší orbitu už zažehnutý druhý stupeň.