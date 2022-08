Vědci umí vyrobit letecké palivo a naftu ze slunce, CO2 a vody

A financování ze strany Evropské unie koordinoval technologický institut Bauhaus Luftfahrt z Bavorska, který sám nejvíce i přispěl: rovnou šestinou do celkových 6,1 milionu eur, tedy 150 milionů korun. Samotní Švýcaři přitom z vládního fondu pro vzdělávání, výzkum a inovace do ní vložili 1,75 milionu franků, v přepočtu asi 44,2 milionu korun.

Výslednou palivovou továrnu tvoří 169 zrcadlových panelů, takzvaných heliostatů, které se otáčí samy ke slunci a záření odráží a koncentrují do solárního reaktoru na špičce samotné věže. Utváří tak energetický tok v objemu až 3000 kW na metr čtvereční při cílové teplotě 1450 stupňů Celsia, který směřuje do otvoru o průměru 16 centimetrů.

Samotný reaktor má výkon 50 kW a klíčové je, že jeho vnitřní plášť je pokrytý vysoce porézní, čili houbovitou, keramickou vrstvou oxidu ceričitého. Ta pak jako katalyzátor spouští důležité oxidačně-redukční reakce vody a CO2, které jsou do reaktoru rovněž vstřikovány, a termochemicky je rozkládá na syntézní plyn neboli směs vodíku a oxidu uhelnatého. Ta následně putuje do kondenzační jednotky a v dalších procesech se z ní při vysoké teplotě a tlaku vyrábí petrolej a nafta. A vše přitom stále pohání solární energie.

Pro srovnání ale třeba běžný Boeing 787 Dreamliner pojme asi 126 370 litrů paliva, které mu vystačí zhruba na 14 140 kilometrů letu, uvádí server New Atlas. To je o něco víc než cesta z Prahy do New Yorku a zpátky.