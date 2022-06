Na trh zamíří nové solární panely. Výkonnější, levnější i menší

Cena fotovoltaických panelů se pohybuje okolo 4000 korun za metr čtvereční včetně nákladů za instalaci a podpůrnou elektroniku. Ročně vyrobí asi 180 kWh. Spotřeba menšího až středního domu je ale skoro dvacetinásobná, a to jen co se týče svícení a napájení běžných spotřebičů. S vytápěním dokonce čtyřiceti- až osmdesátinásobná – podle toho, jestli stavba využívá tepelné čerpadlo, nebo má jen přímotop.

I kvůli tomu se zatím Češi do pořizování vlastní solární elektrárny nehrnuli. Vše ale mění ukrajinsko-ruská krize, která mění názor nejenom u rodin, ale třeba i výrobních podniků. A nové státní dotace až do 50 procent pořizovacích nákladů je v tom podporují. Za pár měsíců už ale mohou i samotné fotovoltaické panely na trhu razantně zlevnit.

„Cena bude oproti dnešním křemíkovým panelům o 30 až 50 procent nižší,“ prozradil exkluzivně pro redakci SZ Tech doktor Zhu Zonglong, vedoucí výzkumu ze City University of Hong Kong (CityU).

Ve fotovoltaice to sice podle schopnosti měnit světlo na elektřinu bývají různé chemické skupiny. Vždy ale mají tuto stejnou konfiguraci, která je volnější než pevná struktura křemíku.

Klíčové je, že ve výsledku jsou solární panely z perovskitu lehké, flexibilní, mají vyšší účinnost a oproti těm běžným křemíkovým je lze vyrábět za nižších teplot, a tedy i levněji, a to běžným sítotiskem. Firmy je mohou tisknout třeba na ohebné pásky a potahovat se jimi dají i okna, čímž se potenciál využití fotovoltaiky zásadně rozšiřuje.

Dosud ale byla problémem vyšší chemická reaktivita a nestabilita zázračného materiálu. Za vysoké teploty a vlhkosti, tedy vlastně v běžném prostředí, se výrazně zkracovala jeho životnost. A právě to se týmu vědců ze City University of Hong Kong a Imperial College London na rozdíl od jiných badatelů a firem ve světě podařilo letos vyřešit a výsledky publikovat v uznávaném vědeckém časopisu Science .

Problematické vlastnosti vylepšili pomocí takzvaného ferrocenu, sloučeniny už po desítky let celosvětově zkoumané pro její unikátní vlastnosti. Ta má ve svém středu železo obklopené uhlíkovými prstenci, a obsahuje tak hodně elektronů.

Proto vědci z Londýna použili organokovovou sloučeniny na přechodovou vrstvu, která pomáhá perovskitu zachycenou solární energii lépe přenášet do nižších vrstev k její postupné přeměně na elektřinu. A navíc k uhlíkovým prstencům navázali další chemickou skupinu, která vylepšuje i soudržnost perovskitu v celém článku.

Foto: City University of Hong Kong (CityU)

„Naše spolupráce s kolegy z Hongkongu byla vlastně náhodná. Došlo k ní potom, co jsem se o nových sloučeninách z ferrocenu zmínil doktoru Zonglongovi ze CityU, který mě poprosil o zaslání několika vzorků. Do pár měsíců nám jeho tým řekl, že výsledky jsou velmi vzrušující, poprosil mě o další vzorky a zahájili výzkum, který vyústil v účinnější i stabilnější perovskitové články,“ uvedl v tiskové zprávě profesor Nicholas Long, spoluautor výzkumu z Imperial College of London.