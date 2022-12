Přišla konečně chvíle pro ohebnou energii ze slunce?

Forem využití, ať už těch realizovaných, nebo jen hypotetických, je ovšem mnohem víc. Jednou z nich je i výroba levných solárních článků. Křemík, který se stále používá pro výrobu většiny fotovoltaiky, je proti plastům mnohonásobně dražším a hůře dostupným materiálem. Od začátku existovala naděje, že podobné panely by se mohly tisknout na upravených rotačkách

Verdikt trhu byl ovšem jasný – organická fotovoltaika se neuchytila. Pracovat se na nich ovšem nepřestalo: „Vývoj se pohyboval v takových skocích: začalo se u účinnosti kolem procenta, pak se dlouho pohybovala kolem pěti až sedmi procent, nyní už se publikuje o článcích s účinností přes 19 procent,“ říká Jiří Pfleger z Ústavu makromolekulární chemie Akademie věd.Vývoj v oboru sleduje už několik dekád. A je opatrně optimistický, že během posledních 20 let se podařilo přijít s řadou vylepšení, která minimálně u některých vzbuzují naději, že se snad konečně blíží chvíle, kdy „tištěné články“ prorazí.

Nebudou to mít jednoduché. Konvenční fotovoltaické panely, tedy v podstatě výhradně křemíkové, už jsou etablovaným produktem a v současné době vyrábějí zhruba tři procenta veškeré elektřiny. V mnoha ohledech jde o nejrychleji rostoucí energetický zdroj současnosti. Díky desetiletím technických vylepšení a globálnímu dodavatelskému řetězci cena solární energie také stále klesá a tento trend má ještě pokračovat. Těžko to ovšem bude takovým tempem jako doposud, protože od 70. let cena klesla o 99 procent.