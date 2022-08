Čtyři roky s domácí fotovoltaikou. Co jak funguje, na co si dát pozor

Jan Staněk je známým podporovatelem elektromobility i udržitelné energetiky v širším kontextu. Absolvent brněnského VUT v minulosti pracoval mimo jiné pro eBanku, působil jako IT konzultant u společnosti Deloitte, později v Číně zastupoval společnost Moravia IT. Dnes vede úspěšnou společnost zaměřenou na investování do startupů. Jeho video kanál ElectroDad, prostřednictvím kterého zábavně informativním způsobem popisuje problematiku přechodu domácnosti na udržitelnou energetiku, sleduje na YouTube a na Stream.cz více než 25 tisíc odběratelů. Exkluzivně pro Seznam Zprávy vytvořil Jan Staněk seriál deseti videí na téma Domácí fotovoltaika .

Dům stojí u Brna v oblasti, kde je poměrně hodně slunečných dní. „O energetické náročnosti domu jsme od začátku hodně přemýšleli. Při realizaci výstavby jsme například dbali na kvalitní zateplení domu a chtěli jsme se co nejvíce blížit tomu, co bývá označováno za nízkoenergetický dům,“ říká. Na střeše domu je 32 fotovoltaických panelů o instalovaném výkonu 9,98 kWp vybavených optimizerem, který vyvažuje dočasné zastínění panelů. Vyrobenou elektřinu Staňkovi ukládají do baterií o kapacitě 19,2 kWh, dále i do teplé vody, vytápění domu a do akumulátorů dvou elektromobilů. Hlavní jistič má kapacitu 3× 25 ampér. Velikou důležitost Staněk přiznává kvalitnímu střídači, začínal s tzv. asymetrickým osmikilowatovým střídačem, který později vyměnil za střídač o výkonu 10 kW.