Ohřívejte si fotovoltaikou vodu. Za málo peněz je to hodně muziky

Komu se líbí myšlenka přeměňovat sluneční záření na elektřinu a tu si doma spotřebovávat, přitom ale do fotovoltaiky nechce investovat statisíce, měl by zhlédnout další díl seriálu Domácí fotovoltaika . Jan Staněk, známý propagátor zelené energie, si s Dr. Pavlem Hrzinou z Fakulty elektrotechniky ČVUT povídá o tom, jak fotovoltaickými panely ohřívat užitkovou vodu.

Fotovoltaika bez baterií, bez ambicí svítit, topit nebo dokonce nabíjet elektromobil. Řešení je to možná minimalistické, ale dlužno říci, že vysoce efektivní. Ohřev užitkové vody je totiž ve většině domácností druhým největším „žroutem“ elektřiny. A úplně největším, pokud elektřinou netopíte nebo máte moderní pasivní dům. K tomu, aby vám sluníčko většinu roku ohřívalo vodu na koupání, přitom potřebujete jenom pár fotovoltaických panelů, střídač a bojler.

Dnes vede společnost Purple Ventures zaměřenou na investování do startupů. Jeho videokanál ElectroDad, prostřednictvím kterého zábavně informativním způsobem popisuje problematiku přechodu domácnosti na udržitelnou energetiku, sleduje na YouTube a na Stream.cz více než 25 tisíc odběratelů.

Jan Staněk je známým podporovatelem elektromobility i udržitelné energetiky v širším kontextu. Absolvent brněnského VUT v minulosti pracoval mimo jiné pro eBanku, působil jako IT konzultant u společnosti Deloitte, později v Číně zastupoval společnost Moravia IT.

Na první pohled to není nic složitého. Zvládneme si tedy takovou sestavu doma nainstalovat sami?

„Nedoporučuju to. Nezdá se to, ale je to hned několik profesí najednou,“ říká ve čtvrtém díle seriálu Domácí fotovoltaika, který pro Seznam Zprávy tvoří Jan Staněk, na síti známý jako ElectroDad, vysokoškolský pedagog v oboru elektrotechniky Pavel Hrzina. Znalosti mu nechybí a s fotovoltaikou má i vlastní, praktické zkušenosti.