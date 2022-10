Místo benzinu jezdí na slunce. Jak využít panely k levnému cestování

Takže nabíjet jen o víkendech? To nedává smysl. „A od listopadu do ledna auto prostě nabíjet nebudete. To málo, co si na střeše vyrobíte, spotřebuje domácnost,“ říká na rovinu Staněk. Sečteno a podtrženo, smysl bude spolupráce domácí FVE a elektromobilu dávat tomu, kdo může pracovat na home office anebo prostě auto nabíjet přes všední den.