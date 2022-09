Instalace solární elektrárny zabere dva dny… a měsíce čekání

Pan Jiří Jedlička byl zákazníkem zkrachovalého distributora Bohemia Energy. Elektřinu následně musel jako mnozí další nakupovat v režimu dodavatele poslední instance, což jej přišlo hodně draho. Situaci se rozhodl řešit tím, že pro svůj zhruba pět let starý dům pořídí fotovoltaickou elektrárnu.

Pan Jedlička má do domu zavedený plyn, kterým topí a ohřívá vodu (za rok spotřebuje zhruba 10 MWh). Elektřinou samozřejmě svítí a také na ní vaří, což znamená roční spotřebu okolo čtyř megawatthodin.

To vše bude řídit 10 kW asymetrický třífázový střídač, srdce fotovoltaického systému.

K samotné instalaci systému u pana Jedličky dochází asi tři měsíce od objednávky. To je na dnešní poměry spíš výjimečné, hodně rychlé. Vedle popohánění dodavatelské firmy ovšem nezapomeňte komunikovat také s vaším distributorem elektřiny. „Jeho součinnost je zásadní a v současnosti nemusí být úplně nejrychlejší,“ upozorňuje autor seriálu Domácí fotovoltaika Jan Staněk.

A hned dává příklad: „Po instalaci elektrárny jistě budete spěchat na vydání rozhodnutí o připojení, které umožňuje odvádění takzvaných přetoků, tedy vyrobené a nespotřebované energie do distribuční sítě.“

Dnes vede společnost Purple Ventures zaměřenou na investování do startupů. Jeho video kanál ElectroDad, prostřednictvím kterého zábavně informativním způsobem popisuje problematiku přechodu domácnosti na udržitelnou energetiku, sleduje na YouTube a na Stream.cz více než 25 tisíc odběratelů. Exkluzivně pro Seznam Zprávy, nezávisle na obchodních partnerech Seznamu, vytvořil Jan Staněk seriál deseti videí na téma Domácí fotovoltaika

Jan Staněk je známým podporovatelem elektromobility i udržitelné energetiky v širším kontextu. Absolvent brněnského VUT v minulosti pracoval mimo jiné pro eBanku, působil jako IT konzultant u společnosti Deloitte, později v Číně zastupoval společnost Moravia IT.

Přetoky budou, jakkoliv se budete snažit o jejich maximální eliminaci. Na druhou stranu nemožnost posílání přetoků do sítě neznamená, že bychom si na střeše nemohli elektřinu vyrábět.

Kdo do budoucna uvažuje o dokupování a také prodeji případných přebytků za spotové ceny (bez smlouvy obsahující fixaci ceny), tedy de facto o obchodování s elektřinou, bude od distributora potřebovat jeden EAN na nákup a druhý na prodej. Běžně ale máme pouze jeden EAN na nákup elektřiny. Ten postačí i pro ukládání vyrobené energie do takzvané virtuální baterie, což není prodejem přetoků distributorovi.

Také v tom, co všechno budeme od našeho distributora elektřiny potřebovat, pořizujeme-li si domů fotovoltaickou elektrárnu, by nám měl být nápomocen dodavatel systému. Jeho montéři by pak měli sestavu 16 panelů, které si na střechu objednal pan Jedlička, zvládnout za den. A nejméně dva dny také bude obvykle trvat instalace střídače a baterií s celkovou elektroinstalací.