Budoucnost je elektrická. Kolik peněz dát do solárů, aby se vyplatily?

Kolik je třeba do fotovoltaiky „vrazit“, aby to ekonomicky dávalo smysl?

„Ptejte se sami sebe, co od fotovoltaiky chcete. Ohřívat vodu? Topit? Nabíjet elektromobil? Nebo chcete být dokonce nezávislí na dodávkách elektřiny od distributora?“ navádí Hrzina ke způsobu přemýšlení. To všechno totiž bude výši investice významně ovlivňovat.

Čím budeme topit? Co nám přinese příroda? Co vymyslí Unie? Zakážou nám řídit auta se spalovacími motory? Bude se podnebí i u nás významně oteplovat? Hrozí tuhé zimy, anebo zničující vedra? A co by to či ono pro moji domácnost vlastně znamenalo?