Horka v Praze zabíjí dvakrát víc než dřív

Vlna veder si v Praze mezi lety 2010 až 2019 vyžádala průměrně dvakrát více obětí než ve třech předešlých dekádách. Zjistili to vědci z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR a Fakulty životního prostředí pražské České zemědělské univerzity. Jejich studie porovnávající průměrné denní teploty a úmrtnost v Praze nedávno publikoval odborný časopis Urban Climate.

„Četnost a intenzita vln horka v minulé dekádě byla bezprecedentní,“ řekl vedoucí týmu Aleš Urban „Zatímco průměrná letní teplota v 80. letech dosahovala 15,3 °C, v letech 2010–2019 to bylo 16,9 °C a výrazně přibylo také dnů s průměrnou denní teplotou vyšší než 20 °C,“ uvedl vědec v tiskové zprávě.

„V relativních počtech to představuje nárůst podílu úmrtí v souvislosti s horkem z 1 % na téměř 2 % všech úmrtí ve sledovaném období,“ vysvětlil Urban. Rekordní byl podle něj počet úmrtí v roce 2015, kdy v Praze horko mezi květnem a zářím zabilo přes 250 lidí, což činilo více než 5 % ze všech úmrtí.

Na otázku, jak chápat výsledná čísla, Urban Seznam Zprávám odpověděl, že jde samozřejmě o odhad, který nemusí být úplně přesný. Trend posledních let je ale jasný.

Urbanův tým zvolil přístup opřený o velké množství statistických dat, což umožňuje stanovit odhad bez zkoumání příčin úmrtí z úmrtních listů. Ty totiž mohou být v tomto ohledu značně omezeným zdrojem informací, protože vedro může na lidské tělo působit mnoha způsoby. Zahrnout do modelů jen ty, u nichž byla stanovena jako příčina smrti výslovně přehřátí, by znamenalo přehlédnout celou řadu úmrtí, ke kterým vedro výrazně přispělo.

Při výzkumu si vědci nejprve museli zvolit, jak vlastně definovat vedro. „Na to se mohou používat různé biometeorologické indexy a dá se pracovat i s maximální teplotou, nebo minimální teplotou. V epidemiologických studiích zkoumajících vztahy teploty a úmrtnosti se ale ukazuje, že nejkonzistentnější výsledky dává průměrná denní teplota,“ řekl Urban a dodal, že tento ukazatel v široké paletě možností považuje za „zlatý střed“.

Úmrtnostní data jsou podle něj k dispozici kromě Prahy ještě z Brna a Ostravy (ve zbytku země už se uvádí jen za okresy či jiné větší územní celky), ale počet obyvatel (a tedy i dat) tam není dost vysoký na to, aby se v nich ukázala silná souvislost jako v Praze.

To nicméně podle Urbana neznamená, že se v Brně, Ostravě či jiných městech na vedro neumírá. Obecně podle něj platí, že nejohroženější jsou města s malým množstvím zeleně a vysokým znečištěním vzduchu, které efekt horka na lidské zdraví ještě umocňuje.

Na základě těchto zjištění Urbanův tým navrhuje zavedení důkladnějšího systému včasného varování pro obyvatelstvo, který by „koordinoval jednotlivé složky integrovaného záchranného systému stejně jako při povodních“.

Neskákat rozehřátý do studené vody. Skok přehřátého těla do ledové vody bez předchozí přípravy organismu na teplotní změnu může vyvolat svalové křeče nebo i způsobit srdeční kolaps.

Omezit tělesnou zátěž a zvýšit konzumaci nealkoholických nápojů. U dětí do 20 kg na 1,5 až 2 l denně, u starších dětí a dospělých kolem 3 l denně, při fyzické zátěži i více. Konzumovat raději neslazené nápoje, bez kofeinu, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami, při onemocnění zažívacího traktu raději konzumovat neperlivé. Není vhodné pít ledově vychlazené nápoje, mohou způsobit angínu.

Při vysokých teplotách ČHMÚ doporučuje vyhnout se pobytu na přímém slunci, a to zejména v poledních a odpoledních hodinách, a přiměřeně se oblékat.

Kdyby se ale podle Urbana podařilo vytvořit jednotný a závazný akční plán reakce, mohlo by to počet úmrtí způsobených vedrem snížit. Potvrzují to podle něj data z jižních a západních evropských zemí, které horka začaly brát víc vážně už po létě 2003.