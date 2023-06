Vědci z Prahy se chtějí napojit na americký superpočítač

„Jednalo by se o společný podnik několika subjektů, které by měly přístup ke kvantovým řešením a platformám (pro akademickou sféru) k existujícím řešením například od IBM. Výsledkem by bylo výrazně zlepšené vzdělávání v oblasti programování a následně rozvoj kvantových algoritmů pro řešení technických problémů například v chemii, bankovnictví a optimalizaci,“ řekl Holý Seznam Zprávám.

„Vznik kvantového hubu je jednou z možností. Byl by k dispozici výzkumníkům, soukromým firmám a mohl by se na tom podílet i stát. Zatím jsme nedošli k definitivnímu řešení, to záleží i na IBM, kde ho vybuduje. Pro nás by to byla velká příležitost,“ řekla Seznam Zprávám ministryně pro vědu Helena Langšádlová. Podle ní má v prvé řadě vzniknout strategie pro oblast kvantové informatiky.