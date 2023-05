Zájem o Věru a co dál? Češi chtějí od citlivé podpory Tchaj-wanu víc

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Česko-tchajwanské diplomatické dobrodružství nedávnou cestou předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) neskončilo.

Jak zjistily Seznam Zprávy, v pátek Prahu navštívil náměstek tchajwanského ministra zahraničí Roy Lee. Jednání mělo mít ekonomický ráz, za českou stranu ho vedl politický náměstek za ODS Jiří Kozák. Seznam Zprávám to potvrdily diplomatické zdroje. Černínský palác vzhledem k citlivosti schůzky zvolil v odpovědi obecnější ráz.

„Platí, že s tchajwanskou stranou udržujeme tradičně a dlouhodobě na dané exekutivní úrovni přímou komunikaci. Ta se týká primárně základních témat vzájemné spolupráce v hospodářské, vědecké či kulturní oblasti,“ uvedla pro Seznam Zprávy mluvčí Ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

Tchaj-wan je neuralgickým bodem nejvyšší světové geopolitiky. Čína jej považuje za své vzbouřenecké území a USA podporují jeho demokratickou emancipaci. Podpora Tchaj-wanu se současně stává klíčovým pilířem česko-amerických vztahů - podobně jako to byla dříve, v předzemanovské éře, podpora kubánské a čínské opozice.

Peking se zlobí

Po návštěvě tchajwanského náměstka Leeho se dají očekávat další stížnosti ze strany Pekingu. Podobně jako tomu bylo při předešlých diplomatických kontaktech mezi Prahou a Tchaj-pejí. Situace se v tomto ohledu může v příštích měsících ještě více zdramatizovat.

Zdroje Seznam Zpráv z diplomatických kruhů hovoří o možnosti návštěvy tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen, která by mohla přijet na konferenci Forum 2000 letos zkraje podzimu.

Pokud by prezidentka do Prahy přijela, s politiky by se setkala neformálně, nikoliv na oficiální politické úrovni. „Konference Forum 2000 se zahraniční hosté účastní na pozvání organizátorů, nikoliv na pozvání Ministerstva zahraničí nebo jiných státních institucí,“ uvedla mluvčí Ministerstva zahraničí Mariana Wernerová.

„Havlovský“ moment se rýsuje před prezidentem Petrem Pavlem. Hned po svém zvolení si s tchajwanskou prezidentkou Cchaj volal a přislíbil jí osobní setkání. Podle informací Seznam Zpráv by se tak mohlo stát právě na konferenci Forum 2000, kterou Havel založil a která cílí na podporu demokratizačních snah v místech, kde vládne autokracie.

Hrad se zatím k návštěvě tchajwanské prezidentky nehlásí. „O této cestě tchajwanské prezidentky do ČR nemáme v tuto chvíli informace. Komentáře k možnému setkání by tedy byly pouhou spekulací,“ napsala Seznam Zprávám mluvčí prezidenta Markéta Řeháková.

Čipy na dosah

Česko nemá kvůli spornému statutu ostrova na Tchaj-wanu - podobně jako naprostá většina zemí - ambasádu. Má tam ale ekonomickou a kulturní kancelář - a i ta se počítá. Diplomaticky tam Česko plánuje posílit.

Obrysy získává nové České centrum v Tchaj-peji, které by posílilo vazby na obchodním, vědeckém a kulturním poli.

Spolupráce mezi Českem a Tchaj-wanem se má týkat několika pilířů. Češi usilují o vybudování vývojového a výzkumného centra na čipy, protože právě v této oblasti je Tchaj-wan celosvětovým dominantním hráčem.

Zatím se řeší, do jaké míry by Tchaj-wan tento projekt financoval, licitace se vede o procentuální výši finančního zapojení tchajwanské strany. „Konkrétní podoba projektu zapojení Česka do řetězce vývoje a výroby čipů je v pokročilé fázi jednání,“ komentovala přípravy mluvčí Ministerstva zahraničí.

Podle šéfa bezpečnostního centra Evropské hodnoty Jakuba Jandy je důležité se v oblasti čipů prosadit. „V současné době to vypadá, že velké výrobní kapacity budou umístěny okolo Drážďan, a na české straně je snaha, aby české firmy a univerzity měly roli v jejich dodavatelském řetězci. Pokud se to podaří, bude to strategická věc, protože evropská ekonomika bude na těchto řetězcích do budoucna závislá,“ řekl Seznam Zprávám Janda.

Češi stojí rovněž o podporu stipendijního programu pro české studenty zajímající se o oblast čipů a dalších moderních technologií.

Tchajwanská vláda na výše uvedené účely vyčlenila 33 milionů dolarů (zhruba 704 milionů korun).

„Z ekonomického hlediska je pro vzájemné vztahy klíčové dosáhnout posunu v implementaci víceletého plánu tchajwanské vlády na podporu spolupráce s Českou republikou v hodnotě 33 milionů amerických dolarů. Bavit se budeme rovněž o projektu výzkumného čipového centra a výběru českých stipendistů ve strategicky zásadních polovodičových oborech,“ uvedla v březnu předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová před cestou na Tchaj-wan.

Zájem o Věru

Je zjevné, že vláda Petra Fialy (ODS) se do tchajwanského dobrodružství nepouští po hlavě a bez rozmyslu. A to ani v době, kdy je ve vládních kruzích po dlouholetém půstu hlad po hodnotové zahraniční politice, zejména v Asii, a úplně konkrétně vůči komunistické Číně, jíž dělal pomyšlení exprezident Miloš Zeman.

Jisté napětí panuje podle zjištění Seznam Zpráv kolem možných dodávek vojenského materiálu. Je to téma poměrně důležité a „světové“.

Když prezidentka Cchaj jednala na jaře s šéfem americké Sněmovny reprezentantů Kevinem McCarthym v USA, americký politik zdůraznil potřebu zvýšit zbrojní dodávky na ostrov – zejména kvůli odstrašení. Aby Tchaj-wan co nejvíc ochránily od osudu Ukrajiny coby kořisti svého rozpínavého velmocenského souseda.

V minulém roce se začal řešit možný zájem Tchajwanců o dodávky pasivně sledovacího systému Věra, který vyrábí pardubická společnost Era spadající do zbrojařské skupiny Omnipol. S vývozem radiolokátorů by musela souhlasit vláda. Zdroje redakce blízké vládě pod příslibem anonymity uvedly, že kabinet Petra Fialy tuto problematiku v letošním roce zatím neřešil. Čeká se totiž na to, jakým způsobem se k zakázce postaví Tchaj-wan.

Na počátku jednání měla tamní vláda jevit zájem až o osm radarů, na přelomu roku se však začalo hovořit o dodávce pouze jednoho radiolokátoru, s případnou opcí na dodání dalších. Obchodně by takto zeštíhlená zakázka nemusela dávat Omnipolu příliš smysl.

Pro českého výrobce by totiž šlo o citlivou zakázku, protože dodání špičkových radarových systémů Tchaj-wanu by mohlo naštvat Čínu. To je věc, kterou by Omnipol mohl pocítit například v některých afrických zemích, kde má Čína svůj vliv. Zbrojařská skupina nechtěla případ komentovat.

„K žádným jednáním s jakýmikoli potenciálními zákazníky ohledně tohoto produktu se bohužel nemůžeme vyjadřovat,“ sdělila Seznam Zprávám vedoucí marketingu a komunikace společnosti Omnipol.

Hospodářská komora je přesvědčená, že obchodní bilance mezi Českem a Tchaj-wanem je dlouhodobě nevyrovnaná. „Tchaj-wan je významným ekonomickým partnerem České republiky. Faktem ale je, že vzájemná obchodní bilance je značně nevyrovnaná v náš neprospěch,“ řekl Seznam Zprávám mluvčí komory Miroslav Diro.

Jako příklad uvedl rok 2018, kdy české podniky dle něho vyvezly na Tchaj-wan zboží a služby za zhruba 4,6 miliardy korun, zatímco dovoz z Tchaj-wanu dosáhl hodnoty 26 miliard korun. „Co se týká tchajwanských investic v ČR, ty se pohybují okolo 20 miliard. Zato české firmy realizují na Tchaj-wanu spíše skromné investice,“ uvedl Diro.

S navazováním obchodních kontaktů a vazeb nyní na Tchaj-wanu pomáhají analytici z bezpečnostního centra Evropské hodnoty.

„Česko díky své politické podpoře pro Tchaj-wan od úrovně prezidenta, vlády a Parlamentu je nejlepším přítelem Tchaj-wanu v Evropě, tudíž je možné, že se v následujících letech podaří přilákat tchajwanské firmy do Česka jako jejich brány na unijní vnitřní trh. Již se pro to rozhodly dvě významné tchajwanské banky. Souběžně probíhá snaha dostat české firmy na tchajwanský trh, tomu bude sloužit i Czech Hub, který jsme spolu s Česko-tchajwanskou obchodní komorou v Tchaj-peji otevřeli,“ uvedl šéf Evropských hodnot Jakub Janda.

I jinde v Asii

Jisté je, že premiér Fiala hledá alternativu k Číně i jinde než na Tchaj-wanu. Minulý měsíc podnikl rozsáhlou cestu do Asie, během deseti dní navštívil šest zemí: Filipíny, Indonésii, Singapur, Vietnam, Uzbekistán a Kazachstán.

„Je to (volbu destinací, pozn. red.) třeba číst v první řadě jako reakci na covid a ruskou invazi na Ukrajině - obě události výrazně zpřetrhaly dodavatelské řetězce a obnažily nezdravou závislost na některých trzích. Naším prvořadým zájmem je nahradit ztracené trhy a do budoucnosti rozprostřít rizika,“ řekl Seznam Zprávám vládní poradce pro národní bezpečnost Tomáš Pojar, který má pro svou ráznost tak trochu pověst „zlého muže české zahraniční politiky“.

Přestože země, které Fiala navštívil, mají komplikované vztahy s Čínou, premiérova cesta neměla „protičínský“ ráz. Obešla se každopádně bez gest.