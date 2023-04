Zemanův muž musel v Číně kvůli cestě Pekarové „na kobereček“

Tomšíka si vybral Zeman poté, co jeho předchůdce Bedřich Kopecký upadl v nemilost tehdejšího osazenstva Hradu, když podepsal výzvu evropských diplomatů k dodržování lidských práv v zemi. Poté Kopecký předčasně skončil a do Pekingu putoval Tomšík.

„Měli jsme jasná varování od Bezpečnostní informační služby, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost i z americké strany, že se nám čínské struktury před cestou a během ní budou snažit nabourat do elektronických zařízení. Záměrem je získat data – chtějí mít maximum informací o cestě, vědět dopředu, co tam budu říkat, aby na to byli připraveni,“ řekla Seznam Zprávám Pekarová Adamová.

„Číňané ve své dezinformační kampani využívají situaci na Ukrajině, čímž se snaží nalomit obyvatele Tchaj-wanu, jejich důvěru ve vlastní vládu a schopnost se ubránit. To sdělení bývá: ‚Podívejte se, Američané nepřišli pomoct Ukrajincům fyzicky, maximálně poslali zbraně, ale to je tak celé, to by udělali i vám, možná ani zbraně by neposlali‘,“ uvedla také Pekarová Adamová po návštěvě Tchaj-wanu.