Česko přepisuje vztahy s Čínou. Pekingu se to líbit nebude

Vůči Číně by nastavil takovou politiku, která by byla nejen pragmatická, ale i hodnotová. „Debata by měla být vedena věcně, postavena na tradici hodnotového-pragmatismu, který naši zahraniční politiku často charakterizoval a podle mého názoru i měl nadále definovat. A tato debata by také měla být vsazena do evropského kontextu, protože se nebavíme pouze o česko-čínských vztazích, ale dalším směrování vztahu celé Unie k Číně,“ dodal Petříček.