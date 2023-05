Tchaj-wan se chystá na čínskou hrozbu. Do obrany ostrova zapojuje ženy

Do obrany Tchaj-wanu, který čelí neustálé hrozbě ze strany Číny, by se měly do budoucna výrazněji zapojit i ženy. Samosprávná ostrovní země v pondělí odstartovala první výcvik tamních rezervistek ve snaze zvýšit svou obranyschopnost.

Jedna z nich popisuje, že se do záloh přihlásila, aby k obraně země přispěla svým dílem, píše deník The Times. Tvrdí, že ačkoliv se do služeb armády přihlásila dobrovolně, pociťuje značnou nervozitu. Další vysvětluje, že její zájem o podstoupení vojenského výcviku výrazně vzrostl poté, co Rusko zaútočilo na Ukrajinu.