Zarážející, kolik lidí pohrdá demokracií, hodnotí volby čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuzí u článků, které se věnují výsledkům voleb do obecních zastupitelstev.

Jan Frydrych: Pokud se vláda bude chovat rozpočtově zodpovědně, tak nemá v Česku před populisty žádnou šanci, protože polovina národa si myslí, že má neustále na něco nárok, že se o ně vláda musí postarat za všech okolností, zajistit jim život v luxusu, a že dobré vládnutí je vlastně jen to, kolik se nasype z „erární kasy“ do jejich kapes.

Petr Šikýř: Celkem normální stav, opozice vyhrává většinou komunální volby, které se konají mezi volbami do Poslanecké sněmovny. Už jsem viděli i tzv. oranžovou tsunami, když byla ČSSD v opozici, stejně tak jako modrou, když byla v opozici ODS. Na celostátní politiku to moc velký vliv nemá.

Ivan Mertl: Je zarážející, jak velké procento voličů demokracií pohrdá, neb postrádá velké řeči plné slibů. Zarážející, ale ne nové. Tato vláda není nic moc, ale je to standardní, lidu nic neslibující i nenabízející demokratická vláda. Doufejme, že pro čistou funkci státu koná víc než explicitně pro lidi. Pokud ano, koná správně, jen nenabízí ty pověstné hrnce masa. Ty ostatně jsou beztak jen pro ty spojené s populistickou vládou, nebo alespoň její voliče.

Milan Puk: Vyhráli hlavně nezávislí kandidáti, kteří dobře dělají komunální politiku. Z pohledu stran vítězství ANO, protože jako jediná strana bez koaličních přívěsků dokázala vyhrát i ve velkých městech vč. Prahy. Totální propadák STAN, kterou pohřbil Rakušan.

Tomáš Černý: Dle mého názoru to dopadlo ještě docela dobře. Vidím to u nás v práci, ti méně vzdělaní, méně chytří, méně pracovití, a tím pádem méně vydělávající, kteří mají tendenci žádat o všemožné sociální příspěvky, volili strany, které jim slibují modré z nebe. To je asi přirozené a Babiš s Okamurou na ně jedou svůj marketing.

Petr Štursa: Když se podrobně zadíváme do výsledků, tak se toho tak moc nestalo. Pokud by se jakýkoli volební propad bral jako jednoznačný neúspěch, pak by také hnutí ANO muselo vysvětlit ztrátu cca 10 % mandátů proti volbám 2018. Pak je třeba ale vzít v potaz různé koalice jako SPOLU nebo ANO + NK a zjistíme, že vlastně žádná velká nenarazila na nějaké potíže a propady. Až na jednu výjimku. Jediné, co se z těchto voleb dá odvozovat, je fakt, že STAN má vážný problém, protože ztratili téměř 30 mandátů a to asi skutečně odráží náladu jejich voličů a vliv různých menších či větších skandálů na tyto voliče.

Kubát Láďa: Když to tak vidím, mnoho stran a hnutí se schovalo za společné kandidátky dvou, tří stran. Nemají odvahu jít do voleb samostatně. Asi udělali dobře. Protože ANO šlo jako vždy samostatně a smetlo by jednotlivé strany nevídaným způsobem. Takže to je třeba malá záchrana pro TOP 09, jinak by byla smazána i v komunálních volbách. Co je však nevídané, jak všichni představitelé pětikoalice jsou nadšeni, usměvaví. Je to jen jejich fasáda.

Fórum čtenářů Redakce Seznam Zpráv vybírá nejzajímavější příspěvky z diskuze čtenářů (některé mohou být redakčně kráceny). Zajímají nás vaše názory na aktuální témata a vážíme si diskutérů, kteří debatují slušně, k věci a dodržují kodex diskuzí SZ.

Jan Vacek: Je známá tendence vykládat výsledky i události ve svůj prospěch, voliči si stejně mohou víceméně vybírat jen z toho, co se jim nabízí. Vývoj ale ukazuje, že jsme se dostali na rozhraní změny. Základním problémem současné politiky je pak absence silných vizí (reforem) a jejich dynamizmus je nahrazován parciálními zájmy (koaličních) stran, i značná centralizace podrobných předpisů zejména na úrovni parlamentu. Budoucnost je ale v novém poznání a tvůrčí aktivitě občanů, a tedy i v přechodu od tradičních politických stran k otevřeným občansko-politickým platformám.