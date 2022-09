První vytýkací dopis pro Fialovu vládu. Podepsali jej Babiš a Okamura

Také opoziční SPD si v komunálních volbách výrazně polepšila. Po minulých volbách měla své zástupce v pěti krajských městech. A letos si polepšila v každém z nich. A k tomu se jí podařilo probojovat do velkého zbytku krajských měst.

V hlavní městě bude velmi složité sestavit radniční koalici, protože nikdo nezískal dominantní postavení, z něhož by si mohl vybírat ideální partnery. Je jisté, že osobní animozity mezi lídry budou jednání o pražské vládě komplikovat - pokud se nedohodnou na koalici Spolu a hnutí ANO.

Petr Hladík by se rád stal primátorem Brna.

Těžkou porážku utrpěli Starostové ve Zlíně. V místě, kde se hnutí před lety zrodilo a považovalo je za svůj tradiční region. V minulých volbách tu udělali téměř stejný výsledek jako konkurenční ANO - necelých 19 procent a obě strany svorně dosáhly na 9 mandátů. Následně tu obě strany vstoupily do koalice ještě s ODS, KDU a Piráty, primátora dostalo hnutí ANO.

ANO naopak zvýšilo svůj volební zisk z 21 procent na 26 procent. Momentálně tu obě strany vládnou na radnici společně, ještě s ODS. Pokud by chtěly v koalici pokračovat, Starostové už by při vyjednávání neměli takovou převahu.

Minule vyhrálo hnutí ANO s 21 procenty a primátorem se stal Jiří Svoboda, o němž se ve městě říká vtip, že má Budějovice „na háčku“ - vášnivého rybáře prý častěji najdete u rybníka než na radnici. ODS se bude muset rozhodnout, jestli sestaví vládu s ANO, nebo s ostatními. Potíž je, že přirození partneři propadli - společná kandidátka TOP 09 a lidovců má sotva šest procent, Starostové se do zastupitelstva ani nedostali.

Zvítězilo ANO stejně jako v minulých volbách, ale výrazně posílilo z 22 na 28 procent. Druhá skončila koalice ODS a lidovců s 22 procent. Slabé vítězství Babišova hnutí před čtyřmi roky umožnilo ostatním hnutí obejít - dosavadní radu města tvoří ODS, lidovců a místní spolek Žijeme Jihlavou. Ten se však nyní do zastupitelstva nedostal, když nedokázal překročit pětiprocentní hranici. I tak existuje možnost opět odsunout ANO do opozice, pokud se občanští demokraté a lidovci spojí s Piráty a Starosty, kteří se do zastupitelstva ještě dostali.