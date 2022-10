Babiš půjde za Zemanem. Den před oznámením, zda bude kandidovat na Hrad

Schůzka Miloše Zemana s Andrejem Babišem proběhne v neděli od 16 hodin na zámku v Lánech, informoval na Twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Na pondělí pak Babiš ohlásil tiskovou konferenci, na které chce oznámit, kdo bude za hnutí ANO kandidovat na prezidenta.

Původně mělo být touto dobou už jasno. Babiš ještě před pár dny plánoval tiskovou konferenci na 26. října. Nakonec ji ale kvůli onemocnění covidem posunul až na konec října.

Jak se Babiš rozhodnul, ještě neví ani užší vedení strany, uvedla ve čtvrtek předsedkyně poslaneckého klubu ANO a místopředsedkyně hnutí Alena Schillerová. „V pondělí se sejdeme a budeme o tom jednat,“ odpověděla na dotaz Seznam Zpráv.

Podle autora několika prezidentských kampaní Jakuba Hussara není pravděpodobné, že by kandidoval někdo jiný z ANO než sám Babiš. „Na výsluní se hřál jenom on sám, všichni ostatní významní členové ANO utekli nebo představují doplňkovou konformní stafáž. Neexistuje nikdo, kdo by měl vyšší šanci,“ uvedl.

Podle sociologa Jana Herzmanna nemá Babiš moc co ztratit, pokud by postoupil alespoň do druhého kola, což v současnosti volební modely ukazují jako pravděpodobné. Pro ANO a Babiše směrem k dalším volbám do Poslanecké sněmovny by to podle něj přinášelo spíše benefit.