Babiš má na výběr horší, anebo ještě horší variantu, říká expert

Po víkendu skončí spekulace, zda bude Andrej Babiš kandidovat na prezidenta nebo ne. Hnutí ANO dnes oznámilo, že kandidáta oznámí formou tiskové konference v Centru pohybové medicíny na pražském Chodově.

Podle informací Seznam Zpráv zatím definitivní rozhodnutí nepadlo. Babiš má rád čísla. A platí to i v tomto případě. Stále kalkuluje. „Opravdu pořád probíhají nějaké analýzy, kontrolujeme si čísla, jsou různé průzkumy, vyhodnocujeme možnosti…,“ uvedl místopředseda strany Radek Vondráček v neděli na CNN Prima News.

Expertka na komunikaci Denisa Hejlová, která vede Katedru marketingové komunikace na FSV UK, si myslí, že oddalování termínu je taktika, která Babišovi umožňuje získat čas na rozmyšlenou a zároveň tím znervózňovat oponenty.

„Andrej Babiš je pragmatický člověk a z politiky odejít zatím nechce. Bude se tedy podle mého názoru rozhodovat podle toho, v jaké pozici bude mít statisticky největší šance získat pro sebe co nejvýhodnější politickou pozici. Ať to bude premiér, nebo prezident,“ myslí si Hejlová.

Autor několika prezidentských kampaní Jakub Hussar má pro Babišovo přešlapování pochopení. „Nedivím se, že Andrej Babiš váhá s odpovědí – však má také na výběr horší, anebo ještě horší variantu. V žádném z průzkumů totiž nevyhrává druhé kolo, navíc dojíždí na onu strmou vertikálu moci, kterou dlouhé roky budoval,“ vysvětluje expert.

Zároveň podle něj není v ANO nikdo tak silnou osobností jako on, tedy nikdo nemá větší šance na úspěch. „Na výsluní se hřál jenom on sám, všichni ostatní významní členové ANO utekli, anebo představují doplňkovou konformní stafáž. Neexistuje nikdo, kdo by měl vyšší šanci než sám Babiš, který tak dlouho polarizoval společnost, až mu její nadpoloviční většina nemůže přijít na jméno. V takovém volebním ekosystému prostě nelze uspět.“

Vazbu mezi výsledkem prezidentských voleb Andreje Babiše a případným úspěchem či neúspěchem ANO ve sněmovních volbách příliš nevidím. Petr Just, politolog z Metropolitní univerzity Praha

Nemá co ztratit

Politolog z Metropolitní univerzity Praha Petr Just je přesvědčený, že Babiš by kandidaturou na Hrad neměl co ztratit.

„Může jen získat. Vazbu mezi výsledkem prezidentských voleb Andreje Babiše a případným úspěchem či neúspěchem ANO ve sněmovních volbách příliš nevidím. Nejde jen o rozdílný volební systém, ale i jiný typ voleb do jiného typu instituce. Sám Babiš říká, že řada jeho příznivců by ho ráda viděla zpět na postu premiéra. I případná prohra Andreje Babiše, ať už v 1., nebo 2. kole, kam by ale spíše postoupil, si nemyslím, že by měla dopad na rozhodování voličů ve sněmovních volbách,“ řekl Seznam Zprávám politolog Just.

Podle sociologa Jana Herzmanna by v případě Babišovy prohry záleželo na tom, jakým způsobem by neuspěl. Pokud by postoupil alespoň do druhého kola, což v současnosti volební modely ukazují jako pravděpodobné, pro ANO a Babiše směrem k dalším volbám do Poslanecké sněmovny by to přinášelo spíše benefit.

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Senioři. Velká voličská skupina, s jejíž výraznou částí může v případě kandidatury počítat.

„Touto úvahou se také zaobírám. Záleželo by na tom, jak by Andrej Babiš případně prohrál. Pokud by postoupil do 2. kola, což považuji za velice pravděpodobné, až téměř jisté, tak by to žádný negativní vliv na další politickou dráhu jeho a hnutí ANO mít nemělo. Možná dokonce spíše naopak. I kdyby ve druhém kole prohrál 40 ku 60 procent, jak ukazují současné modely, znamená to, že by řádově nasbíral kolem dvou milionů příznivců. To je daleko více, než kolik lidí teď volí hnutí ANO,“ míní.

I relativní neúspěch by hnutí ANO a Andreje Babiše podle něj posílil. „Kdyby nepostoupil do 2. kola, což považuji za velmi málo pravděpodobné, to by ho krajním způsobem poškodilo,“ řekl Seznam Zprávám sociolog Herzmann.

Vyčkávající straníci

Babiš zatím o kandidatuře neinformoval ani své nejbližší spolupracovníky. Všichni shodně odpovídají, že nic nevědí a že to je na „šéfovi“.