Nová data mění Babišovy šance na prezidenta

„Vidíme něco podstatnějšího – poprvé nám data ukázala to, o čem jsme doposud všichni jen spekulovali. Šéfa hnutí ANO Babiše by ve druhém kole porazil každý z relevantních kandidátů,“ říká ředitel výzkumné společnosti Přemysl Čech.

Dost podobné je to i s dnešní motivací tytéž části veřejnosti, jež chce hlavně zabránit tomu, by se příštím prezidentem stal Andrej Babiš. Z výsledků průzkumu, že existuje více nadějných antiBabišů, se musejí radovat hlavně ve štábu profesorky Nerudové, která v průzkumech stále roste, ale také u senátorů Fischera a Hilšera.

Takový moment by vlastně úplně vymazal hlavní téma voleb, o němž mluvil Přemysl Čech, tedy Babiš/antiBabiš. Dosavadní kandidáti by asi byli chvíli zaskočeni, protože by jim zmizelo silné téma. A lze čekat, že trojice vládou podpořených kandidátů – Pavel, Nerudová a Fischer – by odhodila respekt a začala na sebe vzájemně útočit.