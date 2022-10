„Kdybych byl geniální prognostik, k Rusku bych se choval jinak,“ řekl Zeman

„Mám strašně rád knížky a životopisy, teď současně čtu životopisy Reagana, Putina. Dočetl jsme životopis Tita. To bude jedna část mého odpočinku, druhá část bude televize – historické kanály. Třetí část bude příroda, mám rád les,“ odpověděl Zeman, jak chce trávit volný čas poté, co mu skončí prezidentský mandát.

Prezident Miloš Zeman navštívil v pondělí Ústecký kraj. Během setkání s občany v Ústí nad Labem a Děčíně lidem řekl svůj názor na Senát nebo na to, co mají dělat v případě nespokojenosti s vládou Petra Fialy. Podrobnosti v článku Jaroslava Gavendy.

Návštěvu prezidenta si nenechala ujít třeba paní Irena, která žije přímo v obci Lukavec. „Je takový obyčejný. Řekne, co si myslí. Co na srdci, to na jazyku. Bůh ví, co nás čeká. Nevím, koho budu volit příště, kandidátů je strašně moc,“ řekla mi na lavičce paní Irena.