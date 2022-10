Končí moje 32 let trvající životní dráha v politice, řekl Zeman

Zeman přijel do Ústeckého kraje po dlouhých čtyřech letech, naposledy tady byl na oficiální návštěvě v červnu roku 2018.

„V dubnu vám bylo 50 let a já vám samozřejmě blahopřeji. Když mně bylo padesát, byl jsem ještě jura,“ řekl Zeman hejtmanovi Ústeckého kraje během přivítání.

Poté se Zeman sešel s politickou reprezentací kraje a členy krajského zastupitelstva. Na úvod řekl, že to je jeho poslední návštěva ve funkci, celkově jich bylo sedm.

„Je to moje rozlučková návštěva, před týdnem jsem se rozloučil s prezidenty visegrádského uskupení v Bratislavě a dnes se loučím v Ústeckém kraji, s kraji jako takovými. Za několik měsíců končí moje 32 let trvající životní dráha v politice. Jsem rád, že jsem právě tady,“ řekl Zeman ve svém úvodním projevu.

Z Ústí nad Labem se Zeman vydá do Děčína. Na programu dvoudenní cesty je také návštěva obce Lukavec na Litoměřicku, která získala titul Vesnice roku Ústeckého kraje 2022. S občany se sejde prezident i v Děčíně. Přesný program bude ještě podle mluvčího upřesněn.

Prezident Miloš Zeman bude 28. října naposledy udělovat státní vyznamenání. Seznam Zprávy zjistily, že se chystá in memoriam ocenit odbojáře Josefa Mašína a také svého lékaře Miroslava Zavorala. Podrobnosti v článku reportéra Seznam Zpráv Jaroslava Gavendy.

Prezident Zeman jezdil na vícedenní návštěvy krajů zejména ve svém prvním funkčním období, kdy čtyřikrát až pětkrát navštívil všechny kraje, s výjimkou Prahy. Ke konci období se vedl spor o hrazení nákladů na cesty i o to, zda by měl krajské cesty vykazovat jako volební kampaň. Prezident to vždy odmítal.