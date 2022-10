Zpráva BIS: Odhalili jsme proruského agenta

BIS ve své zprávě nepíše, z jakého prostředí agent je nebo zda se jedná o Rusa. Ředitel BIS Michal Koudelka na tiskové konferenci nechtěl uvést bližší informace k proruskému agentovi, o němž se ve výroční zprávě píše. Neřekl ani to, zda peníze, kterými měl financovat české aktivisty, pocházely z ciziny.

Skupina podle BIS působila především na české proruské aktivisty a některé novináře. „Zapojeným osobám byly propláceny náklady na přípravu materiálů a v některých případech jim byly zajišťovány výjezdy do zahraničí, kde byla jejich činnost dále koordinována a kontrolována,“ píše se ve výroční zprávě.

Koudelka pak připomněl, že to je po mnoha letech, kdy takto vysoce postavený člověk jeho službu navštívil. „Před 24 lety to byl pan prezident Havel a dnes to je premiér Fiala,“ řekl Koudelka, jenž také po dlouhých letech vystoupil před novináře.