Komentář: Nebude to hezké. Přesto je Babiš v boji o Hrad vítaný

Andrej Babis mění podobu volební soutěže, řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy politolog Lubomír Kopeček. Jak Babišův nástup na scénu ovlivní prezidentskou kampaň? Jak by mohl uspět, když mu průzkumy ve druhém kole zatím nedávají šanci? A co jeho soud v kauze Čapí hnízdo? Celý rozhovor s Marií Bastlovou si můžete pustit pod následujícím odkazem.

Právě tohle riziko – že by ve vypjaté společenské situaci během kampaně trochu sešel z očí – nechtěl Babiš podstoupit. Také proto, nejen kvůli hojně skloňované prezidentské imunitě, se rozhodl, že se mu vyplatí do volby a do kampaně vpadnout, i když momentální průzkumy jej nemají za hlavního favorita. Navíc momentální průzkumy, jak už dobře víme z minulosti, zdaleka neříkají, jak volby skutečně dopadnou. Považovat Babiše za kandidáta bez šance na vítězství by bylo hodně naivní a znamenalo by to podcenit kvality jeho marketérů a jejich schopnosti číst v náladách voličů i vývoji minulých dvou prezidentských klání.