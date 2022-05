„Viktorka. Tam se píše tvrdé y?“ Babiš vyjel v obytňáku mezi lidi

„Dobré ráno, vezmete si?“ míří s krabicí v ruce k příchozím novinářům bývalá šéfka Úřadu vlády Tünde Bartha. Nenabízí koblihy, ale žluté samolepky na auto. Firemní auto si s ní nevyzdobíme. Dvě minuty před sedmou vychází z útrob Agrofertem vlastněné Pumpy Andrej Babiš. Neodpustí si rýpnutí směrem k čekajícím redaktorům: „Novináři ale normálně spí do 10, ne?“

Šéf, jak Babišovi všichni v hnutí říkají, ho ale okamžitě okřikne: „To není kampaň! To je setkávání s občany.“ Když se ale s otázkou na prezidentskou kampaň nedáme odbýt, neochotně připustí: „Kdybych se náhodou rozhodl kandidovat, tak kontakt s voliči se určitě hodí.“

Na cestu Babiš vyráží v ležérním modrém obleku a bílé košili bez kravaty. „Vracím se do roku 2013. I oblečením.“ Naráží tím na úspěšnou kampaň k předčasným volbám, kdy Českou republiku zaplavily billboardy s Babišem a jeho spolustraníky v bílých košilích.

Fotografům zapózuje před obytným vozem polepeným černobíle provedenými tvářemi jeho fanoušků – z nichž značná část je nějak napojená na hnutí ANO. Pak usedne za volant. Jedeme po D1 směr Brno. Babiš prý za volantem svého obytňáku sedí poprvé a na jeho jízdě je to vidět. Kolona „bude líp“ se po dálnici sune devadesátkou, chvílemi zpomalujeme i na hraniční osmdesátku. Pomalejší auta už na dálnici nesmí.

Za zhruba 60. kilometrem sjíždíme na odpočívadlo s restaurací. Babišův tým zhruba hodinovou pauzu využije na natáčení pořadu Čau lidi. Ochranka a mediální tým si jdou objednat snídani do řetězce rychlého občerstvení. Babiš, který se nedávno pochlubil, že zhubl, spolu s Tünde Barthou posnídají jen jogurt.

Expremiérova kolona u benzinky neunikne pozornosti běžných občanů. „Ty v*le, takový hezký den to mohl být,“ prohodí procházející muž směrem ke kolegovi. Dvojice seniorek naopak Babiše srdečně zdraví, řidiči kamionů si ho na dálku fotí.

Po záběrech z karavanu je čas na exteriéry. Řepka na poli u benzinky neroste, ale podaří se najít jednu zatoulanou rostlinku. S ní pak Babiš chvíli šermuje do kamery a jede se dál. Za volant tentokrát usedá Babišův kolega a na jízdě je to znát – rychlost se zvýší na 130 kilometrů.

Tlusté stohy papírů si s sebou Babiš bere i do karavanu.

Ve Velkých Bílovicích to už tak růžové není. Na programu je návštěva tamního obchodu Jednoty. Chvíli po příjezdu na parkoviště kolem velkou rychlostí projíždí mladší muž ve starším červeném autě. Troubí a z okénka směrem k polepenému obytňáku ukazuje výmluvné gesto se vztyčeným prostředníčkem. O něco později se dokonce zařadí do Babišovy kolony, obytňák předjíždí a houká.

Přítomnost redaktorů Seznam Zpráv nenechává Babiše klidným. „S nimi se nebavte, to jsou hejtři!“ pokřikuje na každého příznivce, se kterým se dáme do řeči. „Měli byste si umýt auto, děláte firmě ostudu,“ popichuje na další zastávce.

Schillerová na jižní Moravě kandiduje a nic nenechává náhodě – v pondělí například na své sociální sítě vyvěsila fotografie v na míru ušitém kroji. „Budu tady s ním ještě určitě zítra,“ vysvětluje Schillerová. Ve čtvrtek ale s Babišem do Pustiměře, Vyškova ani Bučovic nepojede – na rozdíl od něj se zúčastní mimořádné schůze Poslanecké sněmovny.

Ve stínu stromu na náměstí se také vede debata o Ukrajině. „Putin by tam nevlétl jen tak. Měl důvod!“ tvrdí jedna ze seniorek. Když se po onom důvodu zeptáme, odsekne jen: „To máte jako novinářka vědět.“

Senioři s Babišem jedou de facto stále stejná témata: za vás bylo líp, vy jste nám zvyšoval důchody. Teď se do toho ještě přidalo žehrání na všeobecné zdražování potravin a energií nebo - podle nich přehnanou - pomoc Ukrajincům. Senioři si ve slovníku osvojili i nová slova jako „fialová vláda“ nebo „pětikolka“. Babiš všechny vyslechne a tváří se konějšivě. Nic konkrétního neslibuje.

Když se Babiš příliš zapovídá s jednou ze skupinek, náměstím se rozlehne ostrý hlas bývalé šéfky Úřadu vlády: „Ale tak pán Babiš! Pojďte už! Je to nefér vůči dalším lidem.“ Mluvčí Vořechovský jen krčí rameny – bývalá úřednice to prý s Babišem umí. „Já můžu říkat několikrát a nepůjde,“ říká Vořechovský. Nerozlučná spolupracovnice Babiše zachraňuje i později – když k večeru přijde o hlas, přispěchá s pastilkami na hlasivky.

Akce přiláká i několik dětí z nedalekých základních či středních škol. Skupina chlapců se nedokáže rozhodnout, jestli Babiše vlastně má ráda, nebo ne. Každému novináři takticky řeknou něco jiného. Ať si vybereme. Frontu na podpis stojí i dvě mladá děvčata. Na Babiše se přišla podívat jako na někoho, koho znají z televize. „Mně to je jedno. Ale rodiče ho mají rádi. Jen nemohli přijít,“ říká jedna z nich.

„Pirát je místostarosta a stojí za prd,“ nabízí vysvětlení jeden ze seniorů. Město prý podle něj potřebuje lidi, kteří to dají do pořádku. Vedle stojící muž pak novinářům poradí, jak by si s reportáží měli poradit: „Napište, že nás tu bylo deset tisíc.“