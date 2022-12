Pavel vede v souboji o Hrad, Nerudová ho ale podle průzkumu porazí

Pavel s 28 % v současné době vede volební průzkum agentury Median pro první kolo volby. Nerudová je těsně za ním s 27,5 %. Babišovi vychází 24,5 %.

„Trojice aktuálně nejvíce podporovaných kandidátů má velmi podobný výsledek s rozdílem na úrovni statistické chyby,“ uvedli výzkumníci. „Na základě výsledků tak nelze jednoznačně říct, kdo by se dostal do druhého kola a kdo ne.“

Statistická chyba se pohybuje v rozmezí od 0,5 procentního bodu u malých zisků do 3,5 procentního bodu u kandidátů s vysokým ziskem.

Nerudová by vyhrála druhé kolo

Median zjišťoval i potenciální duely pro druhé kolo volby. Předseda hnutí ANO Babiš by podle výzkumu neporazil Nerudovou ani Pavla. Pokud by se ve druhém kole utkali Nerudová s Pavlem, někdejší rektorka Mendelovy univerzity by zvítězila.

Pavla by Nerudová porazila poměrem 54 ku 46 procentům hlasů. Předsedu ANO by Nerudová překonala poměrem 65 ku 36 procentům. Pavel by nad Babišem vyhrál podobným poměrem.

Volební účast by podle zjištění Medianu byla vysoká. Tři čtvrtiny dotázaných odpověděly, že se voleb určitě zúčastní, dalších 12 procent pak účast zvažuje. Reprezentativní vzorek tvořilo 1000 respondentů starších 18 let, kteří byli dotazováni od 8. do 19. prosince.

Více než polovina voličů už má jasno, koho bude volit. Nejrozhodnutější voliče mají podle Medianu Petr Pavel a senátor Marek Hilšer.

Nerudová se poprvé v čele průzkumů objevila 9. prosince, kdy svoji prognózu zveřejnila právě agentura Median. Vedla před Andrejem Babišem a Petrem Pavlem. Některé další průzkumy pak její vedoucí postavení potvrzovaly.

Podle unikátního volebního modelu Seznam Zpráv, který se pravidelně aktualizuje, má v tuto chvíli k vítězství nejblíž Babiš. Jeho vedení je ale těsné.