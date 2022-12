Peče celá země? Prezidentská volba se proměnila v reality show

Blíží se Vánoce a prezidentští kandidáti zásobují své sociální sítě fotkami sebe v kuchyňské zástěře, vlastnoručně upečenými vánočkami či sekanou nebo vlastnoručně spálenými vanilkovými rohlíčky. Nechybějí ani rodiny při pletení adventních věnců nebo trochu krkolomné snahy se vůči protikandidátům v zástěrách vymezit.

Kdo je nejlepší prezidentská hospodyňka? Kdo a čím by se ještě měl v kuchyni blýsknout? A měl by něco upéct i kandidát SPD Jaroslav Bašta? Takové dotazy jsme položili prezidentské porotě.

Dominik Landsman, spisovatel a bloger

Foto: Profimedia.cz Dominik Landsman

Peče celá země.

Jak všichni dobře víme, volby, ať už jakékoliv, se rozhodují v kuchyni. Kdo umí jak vařit, péct nebo smažit, je rozhodujícím kritériem voličů. U prezidenta České republiky je to obzvlášť důležité.

Zatímco za doby dosluhujícího prezidenta Zemana prokazatelně smažil jenom bývalý ředitel protokolu Jindřich Forejt, současní kandidáti na prezidenta dávají na odiv, že oni se ve smažení, pečení i vaření orientují na jedničku a že jsou tak připraveni vykonávat prezidentskou funkci.

Andrej Babiš vyměnil svůj obytňák za kuchyň a předvedl výstavní pečení vánočky, a dokonce i sekané. Odborníci na marketing se shodují v tom, že právě ona pečená sekaná bude pravděpodobně onou sekanou, která volby rozhodne. Pečení vánoček je sice hezké, ale voliči se nenechají opít vánočkou. Volič si žádá sekanou a právě tu jim Babiš nabídl.

Andrej Babiš znovu všem dokázal, že co se týče marketingu, je to on, kdo udává tempo. O pečení to platí dvojnásobně.

Hodný strejc od vedle, co neumí moc dobře česky, usmívá se do kamer a ve své luxusní kuchyni upeče sekanou pro naše lidi, a ne pro Ukrajince, je přesně to, na co český volič slyší.

Další z trojice favoritů, Danuše Nerudová, pochopila správně, jak se dělá politický marketing, a i ona se vrhla na pečení. Připálené rohlíčky zůstaly ale daleko za výstavní sekanou Andreje Babiše. Snaha tam byla, ale je vidět, že to do budoucna bude chtít ještě něco víc než jen snahu.

To Petr Pavel vůbec nic nepochopil. Jako by snad ani nechtěl být prezident, protože nic neupekl. Místo toho natočil video, kde místo receptu na vánoční cukroví nebo sekanou prozradil, že má recept na to, jak transparentně vybírat ústavní soudce. Proboha, proč? Lidi politika nezajímá. Ani žádní ústavní soudci je nezajímají. Lidé chtějí vidět svého kandidáta, jak něco peče. Kdyby si aspoň namazal chleba s máslem nebo něco takového. Vždyť tohle je úplně mimo mísu a lidi to bude otravovat.

Cpát politiku do prezidentské kampaně je zhůvěřilost. Je to na úrovni diskutujících na Novinkách, kteří do diskuse pod článek o psovi, který zachránil dítě, napíšou, že Kalousek je zmetek a vláda by měla odstoupit. Tohle Pavel vůbec nezvládl.

Další kandidáti určitě taky něco pekli nebo vařili, ale ti nikoho nezajímají, protože nemají šanci se dostat do druhého kola.

Na druhou stranu, pokud třeba takový Bašta dokáže upéct třípatrový svatební dort, může být všechno jinak.

Do té doby lze objektivně říci, že doposud nejlepší hospodyňka je Andrej Babiš a díky tomu si své průběžné první místo pohlídá. Pokud na Vánoce osmaží kapra v trojobalu, je téměř jisté, že jeho cestu na Hrad již nic nezhatí.

Markéta Lukášková, spisovatelka, novinářka

Foto: Lenka Hatašová/archiv Markéty Lukáškové Markéta Lukášková

Nejlepší vánoční hospodyňka (mužský ekvivalent je hospodyněc, či snad hospodin?) by byl ten kandidát, který by svými kulinářskými výtvory dokázal přebít faily v kampani, což je ostatně důvod, proč to všichni dělají. Je to takové vrtěti sekanou.

Andrej Babiš by klidně ve videu paličkoval krajku, kdyby to mělo znamenat, že chvíli nebude muset odpovídat na to, proč se označuje za outsidera nebo proč vlastně kandiduje. Danuše Nerudová by zas asi raději donekonečna řešila pečení cukroví, než aby pořád dokola všem vysvětlovala, jak to bylo s plagiáty na Mendelově univerzitě. Pavel Fischer raději peče chleba, než aby se podesáté vyjadřoval k problematice prodeje dětí a sňatků stejnopohlavních párů, a Petr Pavel sice nepeče, ale alespoň sdílel recept na ústavní soudce. Jediný Marek Hilšer se toho nebojí, odhodil výrobu adventních věnců a hrdě prohlašuje, že z volby neodstoupí, a vůbec, ať odstoupí všichni ostatní.

A co se týká outsiderů - Josef Středula by potřeboval upéct alespoň deset procent voličských hlasů, aby pro něj volba nebyla totální debakl, a pan Bašta by asi udělal líp, kdyby se místo upéct pokusil utéct. Začínám být přesvědčená, že ho Tomio Okamura v prezidentské volbě drží pod nějakou výhrůžkou a chudák starý pán se už nedokáže ambicióznímu politickému podnikateli ubránit. Co peče Denisa Rohanová, nevím a doufám, že se to ani nikdy nedozvím.

Michal Horáček, podnikatel, textař, básník a bývalý prezidentský kandidát

Foto: David Neff, Seznam Zprávy Michal Horáček

Kdo upeče, vyhraje.

Tak se to zřejmě jeví nejednomu tvůrci kampaní prezidentských kandidátů. Jaká empirická data je k tomu vedou, netuším. Nepekl jsem.

Historicky se mi mezi domáckými pekaři nejvíc zamlouval onehdy na senátora kandidující Václav Bělohradský, jemuž v účasti na tomto gaudiu nezabránil ani jeho filozofický nadhled. Tomu se žádný z letošních prezidentských kandidátů dosud nevyrovnal.

Jakub Hussar, režisér, producent, autor politických kampaní

Foto: Twitter Jakuba Hussara Jakub Hussar

Podobné „jalové“ otázky indikují jisté tápání novinářů (a vlastně i samotných kandidátů) nad tím, co český prezident v současnosti ztělesňuje. Když politici před deseti lety odhlasovali změnu nepřímé volby na přímou, nijak se nerozpakovali ponechat pravomoci prezidenta v původní podobě. To považuji za kardinální chybu. Vzniká tím totiž schizofrenní situace – na jedné straně prezidenta volí lid, na straně druhé jim prezident nemá příliš mnoho co slíbit, jelikož je drtivá většina jeho pravomocí úzce spjata s činností vlády, poslanců a senátorů. Kandidáti se tak stávají zajatci špatného systému a marně hledají rétoriku, jež by nezaváněla klamavou reklamou (ne, prezident skutečně nezvedne důchody). V takové chvíli z logických důvodů všichni přepínají na „soft“ témata, jako je otevření hradního příkopu, vyvěšování té či oné vlajky, hradní pejsky, kočičky, miminka, motorky, sekání dříví, vánočky, perníčky, rohlíčky… a jsme u této otázky.

Upřímně - nezajímá mě, kdo je nejlepší vánoční hospodyňka. Nezajímají mě ani ceny hodinek, ani to, kdo lépe zazpívá hymnu či na čas proběhne překážkovou opičí dráhou s vajíčkem na nose. Volba prezidenta se definitivně přetavila v talentovou reality show „Česko hledá prezidenta“ se všemi pomyslnými atributy. V žádné anketě jsem zatím nezahlédl vážně míněnou otázku na poradce a kompletní tým, který si prezident přivede na Hrad, což je ve výsledku to nejdůležitější. Chci znát jeho názory na geopolitiku, jeho vizi Česka za deset let, jeho nápady na to, jak zviditelnit naši republiku na mapě světa. Havla jsme také nevelebili pro jeho legendární guláš. Vánoční cukroví ať klidně peče hradní kuchař.

Lenka Pastorčáková, spisovatelka a novinářka

Foto: Jan Vlček, archiv Lenky Pastorčákové Lenka Pastorčáková

Vánoce se blíží a tak, inu, co by to bylo za kampaň bez kandidátů v zástěrách. Je to přece lidové a srozumitelné všem. Co taky mají pořád poradci vymýšlet, že? Nejprodávanějšími knihami jsou přeci kuchařky a nejsledovanějšími pořady ty o vaření a pečení. O Danuši Nerudové bylo dost minule, tak teď k dalším kandidátským kuchtíkům. Kdo teď snad v zástěře i přespává, je Andrej Babiš. Škoda, že nejde o zástěru české výroby. A péct v ní Babiše v podstatě nevidíme. Kupříkladu video, kde titulkem lákal na recept na zdravou sekanou – během dvaceti minut toho nasekal a semlel opravdu dost, ovšem hlavně co se týče kritiky současné vlády, zjemněné občasným cupitáním roztomilých psíčků. Recept na onu sekanou k tomu pro jistotu připlácl (respektive připlácla jeho žena) na samý závěr. Jo, a ještě rádoby ledabyle zmínil, že vaječňák, který popíjí, je z pumpy. Jak jinak, nákupy na pumpě jsou přeci lidové.

Pavel Fischer objevil focení v zástěře už dávno, a tak pár fotek z kuchyně přihodil i letos.

Jiní kandidáti raději vyzdvihují svou mužnou stránku. Například Josef Středula vyzkoušel rallye (a pro jistotu přihodil talíř s knedlíky a zelím), Petr Pavel (přihodil recept na ústavní soudce) s Markem Hilšerem (ten přihodil přípravu adventních věnců) usedli na mašiny. A spolu s nimi i Denisa Rohanová, která si zřejmě víc než na zástěru potrpí na vysoké kozačky, posilovnu nebo trénink boxu.

A jestli by se měl v kuchyni blýsknout Jaroslav Bašta? Samozřejmě, s takovým jménem dá se v tomto ohledu vyřádit, nicméně, Bašta si na sociální sítě zas tak moc nepotrpí. A uznejme, že zrovna mezi jeho fotkami v saku by jedna v zástěře působila vskutku podezřele. S tím ani poradci nic nezmůžou.

Těžká věc, vyhlásit tak nejlepší hospodyňku. Vařit ani péct jsem zatím žádného z kandidátů pořádně neviděla. Zatím jsem viděla spíš fotky a videa se zástěrami a hotovými produkty, které údajně napekli, případně spálili. A tak nějak se to má s celými těmi sociálními sítěmi a kampaněmi.

Jindřich Šídlo, novinář a komentátor

Foto: Michal Turek, Seznam Zprávy Jindřich Šídlo