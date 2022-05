Američané se chystají Ukrajině poslat zbraně, po kterých dlouho touží

Tyto raketomety vyrobené v USA obsahují celkem 12 raket ve dvou blocích a dokážou je vystřelit na vzdálenost stovek kilometrů. To je mnohem dál než kterýkoli ze systémů, které Ukrajina již má, podle Ukrajinců by tak mohl systém armádě výrazně pomoci.

S tím souvisí i další zádrhel, se kterým Američané kalkulují. Zbraně jako MLRS by se nejspíš prokázaly jako vysoce účinné proti ruskému dělostřelectvu, ale zároveň by zvýšily riziko ostřelování ruského území, ať už omylem, nebo úmyslně, píše Bloomberg .

MLRS a jeho lehčí verze HIMARS mohou v závislosti na typu munice dostřelit až do vzdálenosti 300 km. Odpalují se z mobilních vozidel na pozemní cíle, což by Ukrajincům umožnilo snadněji zasáhnout cíle uvnitř Ruska.

Předpokládá se, že Ukrajina již řadu přeshraničních úderů v Rusku provedla, Kyjev to nepotvrdil ani nevyvrátil. Ruští představitelé však veřejně prohlašují, že jakékoli ohrožení jejich vlasti by představovalo zásadní eskalaci, a uvedli, že západní země se vyzbrojováním Ukrajinců stávají legitimním protivníkem.

Další zásadní obavou Bidenovy administrativy bylo, zda si USA mohou dovolit z armádních zásob vydat tolik, uvedly zdroje. V podobném duchu se ve Washingtonu dívali i na poskytnutí dalších stíhacích letounů MiG-29 Ukrajině, což by také mohlo přispět k přenesení boje do Ruska. Obavy výrazně rostou s výkonnějšími a dražšími systémy, kterých USA nemají tolik, uvedl web CNN.

Také Velká Británie se stále rozhoduje, zda systémy pošle, uvedli pro CNN dva představitelé, podle nichž by tak ráda učinila společně s USA. Britský premiér Boris Johnson nicméně v pátek vyzval k další vojenské podpoře Ukrajiny včetně poskytnutí útočných zbraní, jako jsou salvové raketomety MLRS. Ty by Ukrajině „pomohly bránit se proti velmi brutálnímu ruskému dělostřelectvu, takže tím směrem by se měl svět ubírat,“ řekl Johnson.

Demokratický kongresman Jason Crow z Colorada, který byl na začátku měsíce součástí delegace do Kyjeva, řekl CNN, že podle něj by systémy MLRS mohly Ukrajině pomoci se Rusku lépe postavit. „Upřímně řečeno, myslím si, že by to mohlo změnit pravidla hry,“ řekl. Crow vysvětlil, že ruské konvenční dělostřelectvo, které má dostřel asi 50 kilometrů, by se „nedostalo tak blízko k ukrajinským městům, pokud by tam byly umístěny systémy MLRS“.