Blízký přítel Putina obešel sankce, aby pro své děti získal občanství v USA

Ruský miliardář Oleg Děripaska patří mezi nechvalně známou prokremelskou smetánku. Kovovýrobní magnát, který byl svého času nejbohatším mužem Ruska, dlouhodobě udržuje velmi blízké vztahy s ruskou vládou a platí za nejoblíbenějšího průmyslníka ruského prezidenta Vladimira Putina.

Právě kvůli pevným vazbám na Kreml na Děripasku společně s dalšími 23 ruskými oligarchy Spojené státy v roce 2018 uvalily velmi přísné sankce. Reagovaly jimi na ruskou anexi Krymu i údajné vměšování Kremlu do amerických voleb v roce 2016.

Děripaska se tehdy proti rozhodnutí ohradil a úřad, který dohlíží na sankční politiku USA, zažaloval. Marně.

Vzdát se výhod západního světa se ale odmítl a zpřetrhané vazby se rozhodl nahradit celou řadou promyšlených ilegálních kroků. Americké ministerstvo spravedlnosti ve čtvrtek zveřejnilo obvinění, kterému Děripaska ve Spojených státech čelí, upozorňuje server Financial Times.

Americké úřady zjistily, že ruský oligarcha porušil uvalené sankce hned několikrát. Podle federálního prokurátora Andrewa Adamse, který vede skupinu stíhající zločiny ruských oligarchů, Děripaska lhal a vyhýbal se sankcím, aby mohl požívat výhod života v USA a to „navzdory svým přátelským vazbám na Kreml a obrovskému bohatství získanému díky vazbám na zkorumpovaný režim“.

Luxusní rezidence s hospodyní a pěti chůvami

Z řady plánů, které Děripaska podnikl, aby obešel západní sankce, obzvláště vyniká ten s cílem získat americké občanství pro své děti.

Ruský miliardář v roce 2020 zaplatil stovky tisíc dolarů za to, aby jeho těhotná partnerka Jekatěrina Olegovna Voroninová mohla odjet do Spojených států a do Ruska si pak odvést potomka s lukrativním americkým pasem. Podle deníku The Guardian Děripaska svou přítelkyni poslat rodit do USA také proto, že nevěří ruskému zdravotnickému systému.

Za pomoci dvou kompliců Děripaska své přítelkyni sjednal soukromý let přímo do Beverly Hills, kde následně Voroninová porodila. Ačkoliv požádala jen o desetidenní turistické vízum, nakonec v zemi zůstala dlouhých šest měsíců. Celou dobu přitom pobývala v luxusní rezidenci, kde měla k dispozici hospodyni a hned pět chův, píše deník The Times.

Aby se Voroninová vyhnula nepříjemnostem a spojování s ruským oligarchou, v příjmení svého dítěte schválně přehodila několik písmen. Ve Spojených státech teď čelí obvinění z toho, že americké Státní bezpečnosti poskytovala lživé výpovědi.

O stejný kousek se Voroninová s Děripaskou pokusili i letos v létě, když čekali druhé dítě. Americké úřady ale tentokrát zasáhly, a to i přesto, že jim Voroninová sveřepě tvrdila, že otec jejího dítěte se jmenuje Alec Deribasko. Americké úřady v létě Voroninové odepřely vstup do země a poslaly ji zpátky do Istanbulu, přes který se do USA snažila dostat.

Obviněním z obcházení sankcí se nevyhnuly ani dvě ženy, které páru celou dobu napomáhaly – Americká občanka Olga Shriki a ruská občanka Natalia Bardaková.

Olgu Shriki, která žije v New Jersey, zatknuly americké orgány ve čtvrtek. Shriki zprostředkovávala ruskému páru zdravotní péči a jiné služby amerického státu. V roce 2019 také Děripaskovi pomohla prostřednictvím několika fiktivních společnosti prodat kalifornské hudební studio.

Bardaková stejně jako Voroninová čelí obvinění z toho, že podávala agentům americké Státní bezpečnosti lživé výpovědi. Shriki je obviněná také z ničení důkazů.

Děripaskovi i jeho komplicům hrozí za obcházení amerických sankcí trest s vrchní sazbou 20 let vězení.

„Pokrytectví, se kterým se Děripaska snažil získat komfort a občanství v USA, zatímco si užíval plodů bezohledného, protidemokratického režimu, je zarážející,“ uvedl federální prokurátor Adams. „To, že Děripaska toto pokrytectví praktikoval prostřednictvím lží a obcházení trestních sankcí, z něj udělalo uprchlíka ze země, kterou si tak zoufale přál využívat,“ dodal.

„V souvislosti s nespravedlivou a nevyprovokovanou invazí Ruska na Ukrajinu jsem slíbil americkému lidu, že ministerstvo spravedlnosti bude pracovat na tom, aby pohnalo k odpovědnosti ty, kteří porušují naše zákony a ohrožují naši národní bezpečnost,“ uvedl ve čtvrtek v prohlášení americký generální prokurátor Merrick Garland. „Dnešní obvinění dokazují, že tento slib plníme,“ dodal.