Brazílie „ubránila demokracii“. První zkoušku Lulovi připravil jeho rival

„Napůl mám radost a napůl mám obavu z předání moci,“ řekl v reakci na výsledky nedělních prezidentských voleb v Brazílii jejich vítěz Luiz Inácio Lula da Silva známý pouze jako Lula. „Protože od zítřka se musím začít starat o to, jak budeme tento stát řídit,“ dodal.

Jak svolný bude současný prezident a poražený z nedělního hlasování Jair Bolsonaro k předání moci, se dá totiž jen těžko odhadovat. Lulův oponent totiž zatím mlčí a předtím on i jeho příznivci naznačovali, že výsledky voleb by uznat nemuseli.

Zda vyhraje představitel levice Lula, nebo krajně pravicový Jair Bolsonaro, nebylo jasné do poslední chvíle. Zatímco oba muži se veřejně očerňovali a nadávali si do „kanibala“ (Lula Bolsonarovi) nebo „opilce“ (Bolsonaro Lulovi), předvolební průzkumy i před druhým kolem dávaly větší šanci, byť jen o pár procent, Lulovi. Ten nakonec o necelé dvě procenta zvítězil. Hlas mu dalo 50,9 % volících Brazilců.

„Politika Bolsonara byla velmi polarizující, kontroverzní a stavěla se hodně do opozice vůči předchozím levicovým vládám. To pochopitelně nepřispělo ke sjednocení země, ale naopak ji polarizovalo v momentě, kdy se potýká s velmi těžkou ekonomickou situací i následky pandemické krize,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy politoložka Lenka Špičanová z Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové.

Mnozí tak především doufají v zlepšení těžké ekonomické situace, která se projevuje například rostoucí inflací, zdražováním a upadáním stále většího počtu lidí do chudoby

Už v kampani Bolsonaro tvrdil, že by jeho možná prohra ukazovala na podvody při volbách. Několikrát také řekl, že se jen tak svého postu nevzdá. Jeho právní zástupci pak několikrát uvedli, že by v případě neúspěchu podnikli jakékoliv legální kroky, aby výsledek zvrátili.

V čele Brazílie znovu stane levicový Luiz Inácio Lula da Silva. Novému prezidentovi, který stejnou funkci zastával do konce roku 2010, gratuluje celý svět – od Washingtonu po Moskvu.

„Násilí by mohli rozpoutat Bolsonarovi radikálně naladění stoupenci, kteří zcela věřili v jeho vítězství. Úspěch Luly považují za tragédii pro Brazílii a samotného budoucího prezidenta považují za největšího zloděje všech dob. Zrušení jeho odsouzení neznamená, že byl nevinný, ale jen to, že nebyl dodržen právní postup. Lula ale podle nich patří do vězení “ vysvětluje Špičanová. Lula kvůli korupčním kauzám strávil rok a půl ve vězení, než ho soud poslal zpět na svobodu.