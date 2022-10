V sázce je osud plic planety. Volby v Brazílii budou mít dopad na celý svět

„Správný Brazilec je ten, který rozvíjí nelegální ekonomiku. A naopak ti špatní jsou aktivisté, co na vše upozorňují. Prý nejsme patrioti,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy postoj současné vlády brazilský koordinátor organizace Saúde e Alegría, která se zaměřuje na udržitelný rozvoj Amazonie, Caetano Scannavino.

Brazilský aktivista a sociální podnikatel se děním v brazilské Amazonii zabývá už 30 roků. V posledních letech ale vnímá rapidní zhoršení situace – „v plicích světa“ přibývá kriminalita a bují nelegální činnost – to vše navíc za podpory současné vlády.

To se ale může brzy změnit. Země si totiž ve druhém kole prezidentských voleb v neděli 30. října zvolí nového prezidenta. O přízeň Brazilců bojuje levicový kandidát a bývalý prezident Luiz Inácio Lula da Silva a krajně pravicový dosavadní prezident Jair Bolsonaro.

„Brazilská levice považuje otázku klimatické změny za téma pro buržoazii. Pravice zase tvrdí, že jde o technický problém, který se musí vyřešit. Například nižší mírou byrokracie. Přitom je to téma, které by mělo být nadvládní. Nemělo by záležet na tom, kdo je u moci,“ komentuje vztah domácí politické scény ke změně klimatu Scannavino.