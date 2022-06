Pašování, pytláctví, ilegální těžba: Brazilský region, kde zavraždili dva muže

Region Vale do Javari patří do brazilského státu Amazonas a rozkládá se na osmi a půl milionu hektarech půdy. V bezprostřední blízkosti sousedí s Kolumbií a Peru. Jedná se o domov nejpočetnější komunity domorodých obyvatel světa, kteří žijí v naprosté izolaci – šest tisíc lidí, kteří patří k 26 etnickým skupinám, z nichž 19 žije zcela mimo okolní dění.

Aktuálně se nicméně jedná o jedno z nejnebezpečnějších území v Brazílii, které se potýká s nezákonnou těžbou nerostných surovin i dřeva, ilegálním pytláctvím a rybolovem a všudypřítomným obchodem s drogami. To vše pod taktovkou gangů, které se neštítí vraždit aktivisty i tamní domorodce a za minimální kontroly státu, jenž nad situací v regionu přivírá oči.

Jen vražd v uplynulém roce přibylo v regionu Amazonas v přepočtu na obyvatele o 54 procent, uvádí britský server The Guardian. K tradičnímu pašování kokainu na trase z Kolumbie a Peru do Brazílie v posledních let přibylo i samotné pěstování a zpracování koky. Jižním směrem bují nelegální těžba dřeva a místní povodí využívají pro svůj prospěch nelegální rybáři. Zatímco domorodé organizace volají po větším zásahu a ochraně ze strany státu, ten nadále mlčí.